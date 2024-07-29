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29 июля 2024, 11:16 Читати українською

Цены на золото поднялись почти до $2 400

Цены на золото выросли на азиатских торгах в понедельник, восстанавливая позиции после падения на протяжении большей части июля, поскольку внимание переключилось на предстоящее заседание ФРС, где центральный банк, как ожидается, даст больше подсказок по поводу снижения процентных ставок. Об этом пишет Investing.

Цены на золото выросли на азиатских торгах в понедельник, восстанавливая позиции после падения на протяжении большей части июля, поскольку внимание переключилось на предстоящее заседание ФРС, где центральный банк, как ожидается, даст больше подсказок по поводу снижения процентных ставок.
Фото:depositphotos

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Что происходит с золотом

Желтому металлу также способствовала слабость доллара, который отступил после того, как ключевые данные по инфляции в пятницу указали на некоторое ослабление инфляции в США — сценарий, который дает ФРС больше уверенности в снижении ставок по займам.

В то время как gold futures с декабрьским сроком погашения подорожал на 0,4% до $2 395,31 за унцию, с декабрьским сроком погашения подорожал на 0,5% до $2 440,35 за унцию к 00:58 по восточному времени (04:58 GMT).

Золото укрепилось благодаря ставкам на снижение ставки

Рост цен на желтый металл был вызван, главным образом, усилением спекуляций на тему снижения процентных ставок после обнадеживающих признаков, появившихся на прошлой неделе в данных Индекс цен PCE, которые являются предпочтительным индикатором инфляции ФРС.

Эти данные привлекли внимание к заседанию ФРС на этой неделе. Ожидается, что центральный банк оставит ставки без изменений, однако любые сигналы о его планах по снижению ставок будут находиться под пристальным вниманием.

Трейдеры почти полностью оценивают возможность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, согласно данным CME Fedwatch.

Перспектива снижения ставок благоприятствует золоту, поскольку снижает альтернативные издержки инвестирования в желтый металл. Высокие ставки подрывали цены на золото в течение последних двух лет, хотя повышенный спрос на «тихую гавань» все же помог желтому металлу достичь рекордных максимумов.

Другие драгоценные металлы выросли в понедельник, восстановив часть недавних потерь. Platinum futures вырос на 0,8% до $953,35 за унцию, а silver futures — на 0,8% до $28,242 за унцию.

Медь растет после серьезных потерь, ожидаются новые сигналы из Китая

Среди промышленных металлов цены на медь выросли в понедельник после сильных потерь за последний месяц.

Эталонный copper futures на Лондонской бирже металлов вырос на 0,2% до $9 130,50 за тонну, а одномесячный copper futures — на 0,4% до $4,1303 за фунт.

Цены на красный металл были подорваны растущими опасениями по поводу главного импортера — Китая, после серии слабых экономических сигналов и отсутствия ясности в отношении мер по стимулированию экономики.

На этой неделе основное внимание будет приковано к ключевым данным индекс менеджеров по закупкам по деловой активности в стране.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
29 июля 2024, 12:00
#
Цифрове золото рулить:)
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