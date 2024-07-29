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29 июля 2024, 20:00 Читати українською

Госдолг растет, банки ожидают притока средств клиентов: главное за понедельник

Госдолг Украины за месяц вырос на 53 млрд

Государственный долг увеличился за месяц еще на 53 миллиарда гривен. По состоянию на 30 июня он составил 6 триллионов 167,97 млрд грн или $152,16 млрд. В течение июня он увеличился на 52,71 млрд грн в гривневом эквиваленте, или на $1,16 млрд — в долларовом.

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Источник: Минфин
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