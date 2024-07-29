Госдолг растет, банки ожидают притока средств клиентов: главное за понедельник

Государственный долг увеличился за месяц еще на 53 миллиарда гривен. По состоянию на 30 июня он составил 6 триллионов 167,97 млрд грн или $152,16 млрд. В течение июня он увеличился на 52,71 млрд грн в гривневом эквиваленте, или на $1,16 млрд — в долларовом.

Банки зафиксировали приток средств клиентов — опрос

Объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно возрос и банки ожидают его дальнейший рост в следующем квартале.

Китай перекрыл россии 80% платежей в юанях

Ситуация с российскими платежами в Китай продолжает ухудшаться: китайские банки начали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях.

Валютные качели продолжаются: какой курс ждать в конце лета