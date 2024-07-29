Китай перекрыл россии 80% платежей в юанях

Ситуация с российскими платежами в Китай продолжает ухудшаться: китайские банки стали возвращать в россию около 80% переводов в юанях, рассказали «Коммерсанту» осведомленные источники.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По их словам, китайская сторона ужесточает требования «по нарастающей» с декабря 2023 года. Тогда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американскому Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций третьих стран за сотрудничество с российскими подсанкционными компаниями и помощь военно-промышленному комплексу (ВПК).

После очередного ужесточения санкций в июне, когда США включили в определение ВПК рф всех подсанкционных лиц, в том числе российские банки, на китайской стороне переводы стали зависать до нескольких недель, после чего их нередко отменяют без объяснения причины, говорит один из собеседников «Коммерсанта».

В итоге, по его словам, клиент несет потери на курсе и конвертации. «Комиссию все возьмут, а платеж исполнен не будет», — отметил источник.

«По нашему опыту банки ничего не запрашивают: деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30−40 дней и возвращаются назад», — говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников.

По его словам, иногда товар прибывает в россию и китайский поставщик не может получить свои деньги на протяжении пяти-шести месяцев. Однако нередко поставки продолжаются на условиях постоплаты, добавил Сапожников.

Российским компаниям все больше приходится прибегать к услугам посредников — платежных агентов либо «торговых домов», говорит основатель Sagrada Legal Олег Ушаков. «В первом случае агенты отвечают только за платежные услуги, во втором — речь идет о том, что на такие дома возлагается не только перевод платежа, но и функция движения товара», — пояснил Ушаков.

На данный момент на платежных агентов приходится около 30% платежей, отмечает источник «Коммерсанта» на рынке. Использование посредника влечет за собой удорожание сделки, поскольку клиентам нужно закладывать дополнительную комиссию.

В среднем она составляет 3−5%, но может доходить до 8−10% в зависимости от сложности логистической цепочки и суммы сделки, уточняет Ушаков. При этом чтобы сделка не попадала под риски комплаенса и была неподсанкционной, может потребоваться не только проводить «нейтральный» платеж, но и фактически ввезти товар из КНР сначала в нейтральную юрисдикцию, а потом уже в россию, заключил эксперт.