Промышленная инфляция подскочила на 14% за месяц, в ЕС одобрили выделение Украине 4,2 млрд евро: главное за среду

Промышленная инфляция за месяц выросла на 14%. Это 30-летний рекорд. В последний раз более высокие темпы были только во время гиперинфляции 1992−1995 годов. В годовом выражении (июнь 2024 года по июнь 2023 года) рост индекса цен производителей промышленной продукции ускорился до 26,7%.

После ЕС одобрили выделение Украине транша на 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility

Послы Европейского Союза согласовали выделение Украине около 4,2 млрд евро финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

ГУР атаковало банковскую систему рф

Главным управлением разведки Минобороны Украины организовало масштабную кибератаку на банковскую систему россии, парализовавшую работу ключевых банковских учреждений и платежных систем по всей территории страны-агрессорки.

Конкуренция за вкладчика усиливается: банки пытаются удержать доходность депозитов