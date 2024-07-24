Промышленная инфляция в Украине подскочила на 14% в месяц. Такого не было 30 лет
Промышленная инфляция подскочила на 14% за месяц, в ЕС одобрили выделение Украине 4,2 млрд евро: главное за среду
Промышленная инфляция за месяц выросла на 14%. Это 30-летний рекорд. В последний раз более высокие темпы были только во время гиперинфляции 1992−1995 годов. В годовом выражении (июнь 2024 года по июнь 2023 года) рост индекса цен производителей промышленной продукции ускорился до 26,7%.
После ЕС одобрили выделение Украине транша на 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility
Послы Европейского Союза согласовали выделение Украине около 4,2 млрд евро финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.
ГУР атаковало банковскую систему рф
Главным управлением разведки Минобороны Украины организовало масштабную кибератаку на банковскую систему россии, парализовавшую работу ключевых банковских учреждений и платежных систем по всей территории страны-агрессорки.
Конкуренция за вкладчика усиливается: банки пытаются удержать доходность депозитов
Четыре малых банка на этот раз уменьшили доходность гривневых вкладов, один повысил. Как малые банки планируют содержать «старых» вкладчиков и привлекать новых, в свежем обзоре «Минфина».
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