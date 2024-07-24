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24 июля 2024, 10:04 Читати українською

ГУР атаковало банковскую систему рф

Главным управлением разведки Минобороны Украины организовало масштабную кибератаку на банковскую систему россии, парализовавшую работу ключевых банковских учреждений и платежных систем по всей территории страны-агрессорки. Об этом сообщают собеседники УП в ГУР.

Главным управлением разведки Минобороны Украины организовало масштабную кибератаку на банковскую систему россии, парализовавшую работу ключевых банковских учреждений и платежных систем по всей территории страны-агрессорки.

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Клиенты крупнейших банков, таких как Сбербанк, Альфа-банк, Райффайзен банк и ВТБ, столкнулись с проблемами или невозможностью воспользоваться онлайн-банкингом и цифровыми услугами.

Кроме того, заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем россиян — «Системы быстрых платежей «СБП» и Национальной системы платежных карт «НСПК».

Кибератака затронула и мобильных операторов, что привело к перебоям в работе мобильной связи и интернета: пострадали «Билайн», «МегаФон», «Теле2» и «Ростелеком».

Российские власти признали факт кибератаки, назвав ее делом рук «политически мотивированных хакеров». В украинской разведке отмечают, что атака продолжается и далека до своего завершения.

Представители ГУР М О Украины с юмором прокомментировали ситуацию, отметив, что таким образом они помогают россии совершить «возврат к истокам» и отказаться от «враждебных либеральных ценностей», таких как онлайн-сервисы и интернет. Они в шутку предложили россиянам перейти на деревянные счета, бумажные абонкнижки и наскальную бухгалтерскую живопись.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+60
MAXAOH
MAXAOH
24 июля 2024, 10:17
#
Доказательства есть?
+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
24 июля 2024, 11:25
#
А навіщо? Народ і так схаває.
+
0
lenta19
lenta19
24 июля 2024, 11:32
#
А це випадково не той поціновувач Ферарі Слобоженко, по якому було розслідування Ткача та який по листу ГУР закордон їздить? Послуга за послугу
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