ГУР атаковало банковскую систему рф

Главным управлением разведки Минобороны Украины организовало масштабную кибератаку на банковскую систему россии, парализовавшую работу ключевых банковских учреждений и платежных систем по всей территории страны-агрессорки. Об этом сообщают собеседники УП в ГУР.

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Клиенты крупнейших банков, таких как Сбербанк, Альфа-банк, Райффайзен банк и ВТБ, столкнулись с проблемами или невозможностью воспользоваться онлайн-банкингом и цифровыми услугами.

Кроме того, заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем россиян — «Системы быстрых платежей «СБП» и Национальной системы платежных карт «НСПК».

Кибератака затронула и мобильных операторов, что привело к перебоям в работе мобильной связи и интернета: пострадали «Билайн», «МегаФон», «Теле2» и «Ростелеком».

Российские власти признали факт кибератаки, назвав ее делом рук «политически мотивированных хакеров». В украинской разведке отмечают, что атака продолжается и далека до своего завершения.