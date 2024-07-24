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24 июля 2024, 14:16 Читати українською

После ЕС одобрили выделение Украине транша на 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility

Послы Европейского Союза согласовали выделение Украине около 4,2 млрд евро финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщило председательство Венгрии в Совете Е С в соцсети X.

Послы Европейского Союза согласовали выделение Украине около 4,2 млрд евро финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.
Фото: pixabay.com

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«Сегодня послы приняли первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде Ukraine Facility, открывающего путь к перечислению около 4,2 млрд евро в поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины», — говорится в сообщении.

Следующий шаг — утверждение соответствующего решения Советом Е С по письменной процедуре.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ожидает следующий транш от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility в сентябре 2024 года.

Недавно Украина и Европейский Союз подписали соглашение общим объемом 27 млрд евро на 2024−2027 годы в рамках инструмента Ukraine Facility.

Следующие транши Украина будет получать ежеквартально при условии выполнения индикаторов определенных в плане Украины.

В конце июня 2024 года Украина получила 1,9 млрд евро безусловного финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Maksym .
Maksym .
24 июля 2024, 15:27
#
После Е С одобрили))))
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