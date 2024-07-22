Украина договорилась о реструктуризации долга по евробондам, прогноз курса валют: главное за понедельник

Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

Украинские евробонды выросли на фоне сообщения о реструктуризации долга

Стоимость украинских еврооблигаций, торгующихся на западных биржах, выросла на 13−20% после новостей о том, что правительство достигло соглашения с кредиторами о реструктуризации.

В Украине не хватает 4,5 миллиона работников для роста экономики

Из-за войны, выезда украинцев за границу и внутреннюю миграцию в государстве существует кадровый дефицит и структурная безработица. Экономике не хватает 4,5 миллиона работников, чтобы обеспечить рост.

Официальный курс приблизился к 41,5 грн/$: почему НБУ не остановил падение гривны