В Украине не хватает 4,5 миллиона работников для роста экономики

Из-за войны, выезда украинцев за границу и внутреннюю миграцию в государстве существует кадровый дефицит и структурная безработица. Экономике не хватает 4,5 миллиона работников, чтобы обеспечить рост. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллионов работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.

«По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП к 2030 году на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно», — подчеркнула она.

По ее словам, чтобы решить проблему структурной безработицы государство помогает людям адаптироваться к изменениям спроса на рынке труда. В частности, предлагая овладеть новыми для себя необходимыми на рынке профессии с помощью программ обучения или курсов по повышению квалификации.