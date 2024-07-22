Из-за войны, выезда украинцев за границу и внутреннюю миграцию в государстве существует кадровый дефицит и структурная безработица. Экономике не хватает 4,5 миллиона работников, чтобы обеспечить рост. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В Украине не хватает 4,5 миллиона работников для роста экономики
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Как отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллионов работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.
«По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП к 2030 году на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно», — подчеркнула она.
По ее словам, чтобы решить проблему структурной безработицы государство помогает людям адаптироваться к изменениям спроса на рынке труда. В частности, предлагая овладеть новыми для себя необходимыми на рынке профессии с помощью программ обучения или курсов по повышению квалификации.
Комментарии - 3
Це все вєрі б`ютіфул, але краще підвищуйте мінімалку, щоб інші працівники індексували свої зарплати, а так, загалом, нічого дивного, драконівські закони змушують населення йти в тінь і працювати неофіційно, бо на кожну дію є протидія, дивно, що тільки наші законодавці цього наче не зрозуміють ніяк і думають, що хтось буде терпіти їх свавілля, якщо зачинити людей всередині країни)
Об`єктивно, це тільки початок, бо підприємствам потрібні кадри, особливо КВАЛІФІКОВАНІ, і тут вже працівник диктує умови, зокрема, як правило, це можливість працювати неофіційно, бо будемо відверті, на «пенсію» особливо ніхто не розраховує, особливо після слів Заступниці міністра соціальної політики Дар'ї Марчак про те, як вона порадила українцям збирати на пенсію і працювати до останнього, врешті решт все переходитиме в тінь, а законодавці бажаючи обкрадати людей ще більше — залишаться смоктати бебру