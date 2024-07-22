Украинские евробонды выросли на фоне сообщения о реструктуризации долга

Стоимость украинских еврооблигаций, торгующихся на западных биржах, выросла на 13−20% после новостей о том, что правительство достигло соглашения с кредиторами о реструктуризации. Об этом свидетельствуют данные платформы Bloomberg, передает ЭП.

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К 12:00 по киевскому времени облигации в евро с погашением в 2028 году выросли на 17.55%, до 32,60% от номинальной стоимости, в 2032 году — на 20,45%, до 30,71%.

Облигации в долларах с погашением в 2024 году подорожали на 14,49% до 36,18%. С погашением в 2025 году — на 16,96%, до 36,67%.

Больше всего прибавили к номинальной стоимости «длинные» бумаги с погашением в 2031 и 2035 году — плюс 18,88% и 19,77% соответственно.

В противоположность евробондам, варранты отреагировали незначительным ростом на 5,8% — эти бумаги не включены в соглашение о реструктуризации. В августе Украина должна заплатить $210 миллионов владельцам ВВП-варрантов.

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