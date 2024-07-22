Через портал «Дия» уже забронировали более 34 000 работников — министр

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еБронирование

18 июля на портале «Дия» стал доступный сервис электронного бронирования военнообязанных.

Это позволило руководителям критически важных предприятий и обеспечивающих потребности Сил обороны бронировать сотрудников через портал.

Предыстория

Ранее, как писал «Минфин», стало известно, что Министерство обороны совместно с Минцифры, Минэкономики и Пенсионным фондом работают над созданием услуги «еБронирование», которая в ближайшее время станет доступной для предприятий.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности разъяснило условия и критерии для бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Статус критически важного для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса позволяет бронировать до 100% сотрудников независимо от военно-учетной специальности», — говорится в разъяснении.

Право получить статус критически важного могут предприятия, производящие вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы, их составные части или предоставляющие услуги по разработке, ремонту, модернизации вооружения, военной и специальной технике, боеприпасам, их составным частям. При этом такие предприятия должны удовлетворять одному из двух критериев.

Первый — находиться в состоянии выполнения государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны, быть привлеченным на основании договоров в качестве соисполнителя государственного контракта или прямого договора с воинскими частями.

Второй критерий — быть участником кластера Brave1 и получать финансовую государственную поддержку в виде грантов для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны.