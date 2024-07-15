Гривна обновила минимум в паре с евро, биткоин взлетел на 5% за сутки: главное за понедельник

Украинская нацвалюта продолжает падение. НБУ установил официальный курс на 16 июля в паре по евро на новой исторической отметке. Итак, в начале новой недели регулятор установил следующие курсы: 1 доллар стоит 41,0107 грн (максимум 41,0434 грн); 1 евро стоит 44,7263 грн (новый минимум для гривны).

Безопасные соглашения с партнерами уже принесли Украине $38 млрд — Зеленский

Заключенные с партнерами соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности уже принесли Украине около $38 млрд. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 15 июля.

Стоимость биткоина взлетела выше $63 тысяч

15 июля 2024 года биткоин отметился резким приростом. В данный момент курс достиг отметки в $63 тыс, прибавив 5% в сутки.

Доллар на межбанке преодолел 41 грн/$: погонет ли страх девальвации еще выше