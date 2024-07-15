Гривна снова обновила минимум в паре с евро

Украинская нацвалюта продолжает падение. НБУ установил официальный курс на 16 июля в паре по евро на новой исторической отметке.

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Итак, в начале новой недели регулятор установил следующие курсы:

1 доллар стоит 41,0107 грн (максимум 41,0434 грн);

1 евро стоит 44,7263 грн (новый минимум для гривны).

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,25 грн. Евро покупают за 44,40 грн., а продают за 44,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,20−41,31, евро — 44,89−45,10 грн.