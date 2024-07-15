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15 июля 2024, 16:03 Читати українською

Гривна снова обновила минимум в паре с евро

Украинская нацвалюта продолжает падение. НБУ установил официальный курс на 16 июля в паре по евро на новой исторической отметке.

Украинская нацвалюта продолжает падение.

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Итак, в начале новой недели регулятор установил следующие курсы:

  • 1 доллар стоит 41,0107 грн (максимум 41,0434 грн);
  • 1 евро стоит 44,7263 грн (новый минимум для гривны).

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,25 грн. Евро покупают за 44,40 грн., а продают за 44,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,20−41,31, евро — 44,89−45,10 грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
15 июля 2024, 16:11
#
Интересно, как там любители порекомендовать, что нужно сидеть в гривне по 36.6, вы теперь готовы тем людям что вам поверили, продавать гривну по 36.6 или так балаболы???
+
0
potator
potator
15 июля 2024, 16:25
#
В алекса 200 баксов мог поверить только алекс 150
+
0
potator
potator
15 июля 2024, 16:34
#
Хотя евпатория за год и выходит в плюс на пару копеек, а дальше получается нужно хватать мешок гривны и бегать по обменкам и кассам в надежде получить бумажку 2017 года печати без клякс.
+
0
milon
milon
15 июля 2024, 16:44
#
АХАХАХА отлично идем!
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
15 июля 2024, 16:59
#
Даёшь молодёжь 42…по 37. не брали по 38 думали, 39 сомневаются, 40 пора. 41 ого. 42 ну всё хорошо… Дошло… Даже до самого тупого. Коммерсанта…
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