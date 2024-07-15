Стоимость биткоина взлетела выше $62 тысяч

В ночь на 15 июля 2024 года биткоин отметился резким приростом. Цена актива преодолела уровень в $62 000, пишет Incrypted.

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В данный момент курс достиг отметки в $62 968, по данным портала. На момент написания актив торгуется около $62 730. Прирост по суточному графику составил 3,17%:

Приростом отличился также показатель доминирования биткоина. Он вырос на 0,6%, достигнув в моменте зоны 55,16%, согласно TradingView.

Примечательно, что все активы с топ-10 по показателю капитализации также находятся в «зеленой» зоне. Помимо биткоина, значительным приростом также отличились Ethereum (ETH), Solana (SOL), Lido Staked Ether (stETH) и Dogecoin (DOGE).

На то, что рынок начал восстанавливаться, указывает также индекс страха и алчности. За последние 24 часа показатель вырос на 19 базисных пунктов: