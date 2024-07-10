Инфляция выросла почти до 5%, Приватбанк признали лучшим в Восточной Европе: главное за среду
Индекс потребительских цен в июне 2024 г. в годовом выражении ускорился с 3,3% до 4,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата. За последние три месяца этот показатель почти не менялся и составил 3,2−3,3%. Резкий рост в июне связан с повышением тарифов на электроэнергию на 63,6%.
НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев — Гетманцев
Национальный банк увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней.
Приватбанк возглавил рейтинг самых эффективных банков Восточной и Центральной Европы
Государственный ПриватБанк был признан самым эффективным банком Центральной и Восточной Европы по версии ведущего международного журнала The Banker.
С начала года украинцы скупили валюты на $5,3 миллиарда — больше, чем за весь прошлый год
Объемы покупки валюты населением в июне 2024 года превысили объемы ее продаж на $0,97 миллиарда. В частности, в июне население снизило объемы покупки наличной валюты — до $2,08 млрд с рекордных за год $2,24 млрд в мае. В то же время, объемы продаж наличной валюты также уменьшились — с $1,27 млрд в мае до $1,19 млрд в июне.
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