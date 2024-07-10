Инфляция выросла почти до 5%, Приватбанк признали лучшим в Восточной Европе: главное за среду

Индекс потребительских цен в июне 2024 г. в годовом выражении ускорился с 3,3% до 4,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата. За последние три месяца этот показатель почти не менялся и составил 3,2−3,3%. Резкий рост в июне связан с повышением тарифов на электроэнергию на 63,6%.

НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев — Гетманцев

Национальный банк увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней.

Приватбанк возглавил рейтинг самых эффективных банков Восточной и Центральной Европы