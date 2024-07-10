Спрос растет: С начала года украинцы скупили валюту на $5,3 миллиарда — больше, чем за весь прошлый год

Объемы покупки валюты населением в июне 2024 года превысили объемы ее продаж на $0,97 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные Национального банка .

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Спрос на валюту

В частности, в июне население уменьшило объемы покупки наличной валюты — до $2,08 млрд с рекордных за год $2,24 млрд в мае. В то же время, объемы продаж наличной валюты также уменьшились — с $1,27 млрд в мае до $1,19 млрд в июне.

Кроме того, физические лица приобрели безналичную валюту на $0,38 млрд, а продали — на $0,29 млрд.