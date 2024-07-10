НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев — Гетманцев

Национальный банк увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Что известно

Продажа валюты экспортерами влияет на объем предложения на валютном рынке и влияет на баланс между спросом и предложением.

Официального подтверждения пока нет, но ранее глава НБУ заявлял о том, что изучает просьбу Кабмина по этому вопросу.

По его словам, Нацбанк заинтересован в том, чтобы экспортная экспансия все же реализовывалась максимально эффективно, но напомнил, что экспортная выручка — это главный источник наполнения золотовалютных резервов.

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