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10 июля 2024, 10:51 Читати українською

НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев — Гетманцев

Национальный банк увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Национальный банк увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней.

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Что известно

Продажа валюты экспортерами влияет на объем предложения на валютном рынке и влияет на баланс между спросом и предложением.

Официального подтверждения пока нет, но ранее глава НБУ заявлял о том, что изучает просьбу Кабмина по этому вопросу.

По его словам, Нацбанк заинтересован в том, чтобы экспортная экспансия все же реализовывалась максимально эффективно, но напомнил, что экспортная выручка — это главный источник наполнения золотовалютных резервов.

Предыстория

  • В феврале НБУ сообщал, что объемы невозврата валютной выручки в Украину выросли за время войны вдвое.
  • В мае Нацбанк заявлял, что планирует усилить контроль за возвращением экспортерами валютной выручки в Украину после введения крупного пакета валютной либерализации.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
innapcholko
innapcholko
10 июля 2024, 11:48
#
Валютный выторг — сделано в Украине
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
10 июля 2024, 12:48
#
Читайте: якщо не примусити аграріїв заводити валюту в країну, то самі ми курс не втримаємо.
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