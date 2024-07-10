Национальный банк увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев — Гетманцев
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Что известно
Продажа валюты экспортерами влияет на объем предложения на валютном рынке и влияет на баланс между спросом и предложением.
Официального подтверждения пока нет, но ранее глава НБУ заявлял о том, что изучает просьбу Кабмина по этому вопросу.
По его словам, Нацбанк заинтересован в том, чтобы экспортная экспансия все же реализовывалась максимально эффективно, но напомнил, что экспортная выручка — это главный источник наполнения золотовалютных резервов.
Предыстория
- В феврале НБУ сообщал, что объемы невозврата валютной выручки в Украину выросли за время войны вдвое.
- В мае Нацбанк заявлял, что планирует усилить контроль за возвращением экспортерами валютной выручки в Украину после введения крупного пакета валютной либерализации.
Источник: Минфин
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