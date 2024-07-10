Украинцы за 41 час собрали 300 млн грн для «Охматдета»

Украинцы за 41 час собрали 300 миллионов гривен для детской больницы «Охматдет», корпуса которой пострадали в результате российской ракетной атаки 8 июля.

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Банка для «Охматдета»

«300 миллионов!!! 320 000 Украинцев из 55 стран присоединились! 41 час! Это было легендарно! Банк разбит. Всем спасибо!», — сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Зеленский: «Охматдет» мы восстановим. Выделяют еще 300 миллионов гривен

Напомним

Сбор, первоначальной целью которого было накопить 100 миллионов гривен, был открыт платформой United24 и monobank через несколько часов после атаки рф, но впоследствии целевая сумма была несколько раз увеличена.

Как писал «Минфин», Владимир Зеленский заявил, что на восстановительные работы в детской больнице «Охматдет» в Киеве после российского ракетного обстрела будет выделено еще 300 млн грн.

Накануне правительство приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 100 млн грн на восстановление поврежденной в результате вражеской ракетной атаки детской больницы «Охматдет».