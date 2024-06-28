Минфин - Курсы валют Украины

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28 июня 2024, 16:52 Читати українською

Соглашения по безопасности: Украина будет получать $60 миллиардов ежегодно в течение следующих 4 лет

Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 28 июня.

Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США.
Фото: pixabay.com

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Согласно этим соглашениям, в следующие 4 года международные партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на $60 млрд ежегодно.

«Это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для нашей будущей безопасности в мирное время», — отметил Шмыгаль.

Читайте также: Украина получила 1,9 миллиарда евро безусловного финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility

Напомним

«Минфин» писал, что Украина подписала с ЕС соглашение по безопасности с финансовыми обязательствами. Документ под названием «Общие обязательства по обеспечению безопасности между Европейским Союзом и Украиной» существенно отличается от двусторонних договоров безопасности Украины и государств-членов НАТО.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+30
tckgoblinu
tckgoblinu
28 июня 2024, 16:57
#
Оце шашличків в травні можна буде посмажити на 60 лярдів.
+
0
bosyak
bosyak
28 июня 2024, 19:24
#
На 60 млрд снарягі шашлики не посмажишь.
+
+69
tckgoblinu
tckgoblinu
28 июня 2024, 16:59
#
««Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості…» для продовження крадівництва в особливо великих розмірах.
+
+69
SamBB
SamBB
28 июня 2024, 17:03
#
Ця гоп компанія з такими грошима владу не віддасть просто так…
+
0
antibiotik1
antibiotik1
28 июня 2024, 17:53
#
Понятно, простому народу еще долго терпеть все что сейчас происходит, все что хотят сделать и что еще не сделали, покращення и хуже уже не будет…А еще больной на голову сосед терроризрует…прям в квадрате бонус
+
0
bonv
bonv
28 июня 2024, 18:05
#
Потенційний дефолт, який загрожує Україні, може вплинути на курс валют, викликавши девальвацію гривні. Однак для українці це не буде критичним.
Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин «УНІАН».
За його словами, по суті, реструктуризація — це і є форма дефолту.
«Негатив від недосягнення консенсусу (між Мінфіном і кредиторами — УНІАН) буде — він відчується на додатковому тиску на гривню», — розповів фінансовий аналітик.
Експерт зазначив, що навіть за негативного для нас сценарію золотовалютних резервів достатньо для розрахунку з кредиторами восени.
«Але, спираючись на всі військові обставини, світ не буде сприймати досягнення консенсусу «дефолтом», — вважає Шевчишин.
«На мій погляд, пересічним громадянам не потрібно боятися слова «дефолт». Особливо, коли всі доходи бюджету йдуть на військових, а інші видатки покриваються за рахунок зовнішньої допомоги та запозичень», — зазначив аналітик.
+
0
Vadim531
Vadim531
28 июня 2024, 19:12
#
На гривну куда не перни везде тиск, с любой щели. Такая ранимая наша гривна, от туалетной бумаги скоро пользы будет больше чем от гривны с его девалом
+
+41
godvinik
godvinik
28 июня 2024, 18:54
#
Усаживайтесь поудобнее до 2030го, они не намерены заканчивать войну, западный ВПК только раскочегаривается, все получают выгоду, в том числе и Шмыгаль, а простые украинцы вымирать будут.
+
0
KValera
KValera
28 июня 2024, 20:23
#

godvinik. Они это кто? Неужели это американцы напали? Аннексировали Крым и требуют от Украины отдать Запорожскую и Херсонскую области?
+
0
Vadim531
Vadim531
28 июня 2024, 19:09
#
Но податки поднимем потому что денег нет на зброю, эти можновладци совсем нас за идиотов считают или как?!
+
0
Riojas
Riojas
28 июня 2024, 19:55
#
Эти деньги нельзя тратить на войну
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