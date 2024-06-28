Соглашения по безопасности: Украина будет получать $60 миллиардов ежегодно в течение следующих 4 лет

Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 28 июня.

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Согласно этим соглашениям, в следующие 4 года международные партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на $60 млрд ежегодно.

«Это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для нашей будущей безопасности в мирное время», — отметил Шмыгаль.

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Напомним

«Минфин» писал, что Украина подписала с ЕС соглашение по безопасности с финансовыми обязательствами. Документ под названием «Общие обязательства по обеспечению безопасности между Европейским Союзом и Украиной» существенно отличается от двусторонних договоров безопасности Украины и государств-членов НАТО.