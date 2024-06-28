Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 28 июня.
Соглашения по безопасности: Украина будет получать $60 миллиардов ежегодно в течение следующих 4 лет
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Согласно этим соглашениям, в следующие 4 года международные партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на $60 млрд ежегодно.
«Это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для нашей будущей безопасности в мирное время», — отметил Шмыгаль.
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Напомним
«Минфин» писал, что Украина подписала с ЕС соглашение по безопасности с финансовыми обязательствами. Документ под названием «Общие обязательства по обеспечению безопасности между Европейским Союзом и Украиной» существенно отличается от двусторонних договоров безопасности Украины и государств-членов НАТО.
Комментарии - 11
Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин «УНІАН».
За його словами, по суті, реструктуризація — це і є форма дефолту.
«Негатив від недосягнення консенсусу (між Мінфіном і кредиторами — УНІАН) буде — він відчується на додатковому тиску на гривню», — розповів фінансовий аналітик.
Експерт зазначив, що навіть за негативного для нас сценарію золотовалютних резервів достатньо для розрахунку з кредиторами восени.
«Але, спираючись на всі військові обставини, світ не буде сприймати досягнення консенсусу «дефолтом», — вважає Шевчишин.
«На мій погляд, пересічним громадянам не потрібно боятися слова «дефолт». Особливо, коли всі доходи бюджету йдуть на військових, а інші видатки покриваються за рахунок зовнішньої допомоги та запозичень», — зазначив аналітик.
godvinik. Они это кто? Неужели это американцы напали? Аннексировали Крым и требуют от Украины отдать Запорожскую и Херсонскую области?