Apple откладывает запуск технологии ИИ в ЕС из-за закона о цифровых рынках

Apple скроет ряд новых функций на основе искусственного интеллекта (ИИ) от сотен миллионов потребителей в Европейском Союзе из-за специфики местного антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Компания объявила, что в этом году заблокирует выпуск Apple Intelligence, iPhone Mirroring и SharePlay Screen Sharing для пользователей в ЕС, поскольку закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) якобы заставляет ее снизить уровень безопасности своих продуктов и услуг.

Новые функции

Напомним, что Apple Intelligence — это набор функций на базе ИИ для iPhone и Mac. iPhone Mirroring позволяет транслировать происходящее на экране смартфона на Mac, а SharePlay Screen Sharing позволяет управлять экраном iPhone другого человека.

Читайте также: Apple запускает функцию Tap to Cash, позволяющую отправлять друг другу деньги через iPhone

Что говорят в Apple

«Мы озабочены тем, что требования DMA могут заставить нас поставить под угрозу целостность наших продуктов таким образом, что это создаст риски для конфиденциальности пользователей и безопасности их данных», — заявили в Apple.

Закон о цифровых рынках

DMA ЕС заставляет доминирующие технологические платформы соблюдать длинный список того, что можно и чего нельзя делать. Техническим службам запрещено отдавать предпочтение своим предложениям над предложениями конкурентов.

Нельзя использовать одни и те же наборы персональных данных между разными сервисами одной компании. Также запрещено использовать информацию, которую они собирают от посторонних продавцов, чтобы конкурировать с ними. Кроме того, компании должны разрешить пользователям загружать программы с конкурентных платформ.

За несоблюдение требований компаниям грозит штраф до 10% мирового оборота и до 20% за повторное нарушение.

Читайте также: Apple может избежать многомиллиардного штрафа по делу Apple Pay — FT

Особое внимание регуляторов уделяется деятельности не только Apple, но и другим крупным компаниям, таким как Microsoft, Alphabet (владеет Google), и Meta Platforms (владеет Facebook и Instagram).

Еврокомиссия настаивает, что Apple может предоставлять свои услуги в юрисдикции ЕС только в соответствии с требованиями местного законодательства.

Напомним

«Минфин» писал, что во время конференции Worldwide Developers Conference Apple представила искусственный интеллект Apple Intelligence. Он будет интегрирован в новые операционные системы — iOS 18, iPad OS 18 и MacOS Sequoia.

Apple Intelligence сможет выполнять различные действия пользователя — например, управлять сообщениями, автоматически составлять тексты или обобщать информацию в почте и других приложениях.

Благодаря искусственному интеллекту общение пользователя с голосовым помощником Siri будет более «естественным», утверждают в Apple. В частности, помощник будет адаптироваться к контексту того, что говорит пользователь.