Украина подседает на евро: в какой валюте накапливать теперь надежнее
Главное за четверг: Рост ВВП, падение доходности ОВГЗ и в какой валюте надежнее накапливать
Украина все активнее использует евро в международных расчетах. А взятый нашей страной курс на вступление в ЕС и рост номинированных в евровалюте ссуд не оставляют сомнений: в ближайшем будущем НБУ придется привязывать гривну не только к доллару, но и к евро. Разберемся, следует ли гражданам начинать менять свои подходы к накоплению — обменивать доллары на евро.
ВВП Украины вырос на 3,7% — Минэкономики
В мае 2024 г. ВВП Украины вырос на 3.7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться.
В ЕС согласовали 14-й пакет санкций против россии
Страны Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), в ответ на агрессию против Украины.
Впервые с начала вторжения: Украина возобновляет паромное сообщение с Грузией
Украинский паромный оператор на Черном море «Укрферри» возобновил паромное сообщение между Украиной и Грузией.
Доходность гривневых ОВГЗ падает: стоит ли заменить их в своем портфеле на долларовые.
Снижение курса гривны делает более рискованными инвестиционные инструменты в национальной валюте. Это касается и гривневых ОВГЗ. Могут ли долларовые облигации стать альтернативой бумагам, номинированным в гривне, которая по ним сейчас доходна и где их приобрести, рассказывает «Минфин».
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