Минфин - Курсы валют Украины

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20 июня 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Рост ВВП, падение доходности ОВГЗ и в какой валюте надежнее накапливать

Украина подседает на евро: в какой валюте накапливать теперь надежнее

Украина все активнее использует евро в международных расчетах. А взятый нашей страной курс на вступление в ЕС и рост номинированных в евровалюте ссуд не оставляют сомнений: в ближайшем будущем НБУ придется привязывать гривну не только к доллару, но и к евро. Разберемся, следует ли гражданам начинать менять свои подходы к накоплению — обменивать доллары на евро.

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Источник: Минфин
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