Главное за четверг: Рост ВВП, падение доходности ОВГЗ и в какой валюте надежнее накапливать

Украина все активнее использует евро в международных расчетах. А взятый нашей страной курс на вступление в ЕС и рост номинированных в евровалюте ссуд не оставляют сомнений: в ближайшем будущем НБУ придется привязывать гривну не только к доллару, но и к евро. Разберемся, следует ли гражданам начинать менять свои подходы к накоплению — обменивать доллары на евро.

ВВП Украины вырос на 3,7% — Минэкономики