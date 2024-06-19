Банки сохраняют устойчивость, украинцы теряют интерес к валютным депозитам: главное за среду

Банки в Украине сохраняют финансовую устойчивость и доверие клиентов и одновременно увеличивают кредитование бизнеса и населения и все активнее приобщаются к финансированию дефицита бюджета. Годовые темпы роста объемов чистых гривневых кредитов бизнеса составляют 12% и соответствуют планам банков.

Украинцы теряют интерес к валютным депозитам — Нацбанк

Из-за ослабления лимитов на обмен валюты услуга обмена гривны на иностранную валюту с последующим размещением на депозит перестала иметь спрос. Так что объемы срочных депозитов населения в иностранной валюте уменьшались, констатируют в НБУ.

Программу «Доступные кредиты 5−7−9%» необходимо изменить — Нацбанк

Национальный банк заявил о кризисе государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» и требует ее фундаментально изменить.

В НБУ назвали основные риски для банковской системы