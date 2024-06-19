Банки сохраняют устойчивость, увеличивают кредитование и финансирование бюджета — отчет о финстабильности
Банки сохраняют устойчивость, украинцы теряют интерес к валютным депозитам: главное за среду
Банки в Украине сохраняют финансовую устойчивость и доверие клиентов и одновременно увеличивают кредитование бизнеса и населения и все активнее приобщаются к финансированию дефицита бюджета. Годовые темпы роста объемов чистых гривневых кредитов бизнеса составляют 12% и соответствуют планам банков.
Украинцы теряют интерес к валютным депозитам — Нацбанк
Из-за ослабления лимитов на обмен валюты услуга обмена гривны на иностранную валюту с последующим размещением на депозит перестала иметь спрос. Так что объемы срочных депозитов населения в иностранной валюте уменьшались, констатируют в НБУ.
Программу «Доступные кредиты 5−7−9%» необходимо изменить — Нацбанк
Национальный банк заявил о кризисе государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» и требует ее фундаментально изменить.
В НБУ назвали основные риски для банковской системы
Ключевым риском для банковской системы остается война, однако еще одним дополнительным риском стала нехватка персонала. Об этом во время презентации «Отчета о финансовой стабильности» заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
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