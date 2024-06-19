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19 июня 2024, 14:17 Читати українською

Программу «Доступные кредиты 5-7-9%» необходимо изменить — Нацбанк

Национальный банк заявил о кризисе государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» и требует ее фундаментально изменить. Об этом идет речь в свежем отчете о финансовой стабильности.

Национальный банк заявил о кризисе государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» и требует ее фундаментально изменить.

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В первый год полномасштабной войны программа сыграла критическую роль в поддержке бизнеса. Но в течение 2022−2023 годов правительство 16 раз вносило изменения в программу — преимущественно увеличивало лимиты и расширяло круг заемщиков.

По итогам 2023 года программа охватила компании, формирующие около 13% совокупной выручки всех предприятий.

Расширение программы привело к тому, что ее масштабы значительно превысили возможности государства, которое задолжало банкам 5,8 млрд грн по состоянию на начало июня 2024 года.

«Возникла неопределенность. Банки не спешат кредитовать по программе из-за имеющихся долгов перед ними. Заемщики не стремятся заключать соглашения вне программы, надеясь воспользоваться ее льготными условиями. Как следствие, заключение новых соглашений и пролонгация старых приостановились, кредитование замедлилось», — заявил НБУ.

Регулятор выяснил также, что программа не способствует более высокой операционной эффективности компаний.

НБУ предлагает четыре шага для усовершенствования программы 5−7−9:

  • сосредоточиться на инвестиционных проектах;
  • ограничить выдачу кредитов на пополнение оборотных средств;
  • усилить оценку соответствия клиентов условиям доступа к программе;
  • ограничить портфель кредитов по программе размером выделенного бюджета.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
19 июня 2024, 14:37
#
Счас Гетьманцев сделает 10−14−18.
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