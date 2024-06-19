Национальный банк заявил о кризисе государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» и требует ее фундаментально изменить. Об этом идет речь в свежем отчете о финансовой стабильности.
Программу «Доступные кредиты 5-7-9%» необходимо изменить — Нацбанк
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В первый год полномасштабной войны программа сыграла критическую роль в поддержке бизнеса. Но в течение 2022−2023 годов правительство 16 раз вносило изменения в программу — преимущественно увеличивало лимиты и расширяло круг заемщиков.
По итогам 2023 года программа охватила компании, формирующие около 13% совокупной выручки всех предприятий.
Расширение программы привело к тому, что ее масштабы значительно превысили возможности государства, которое задолжало банкам 5,8 млрд грн по состоянию на начало июня 2024 года.
«Возникла неопределенность. Банки не спешат кредитовать по программе из-за имеющихся долгов перед ними. Заемщики не стремятся заключать соглашения вне программы, надеясь воспользоваться ее льготными условиями. Как следствие, заключение новых соглашений и пролонгация старых приостановились, кредитование замедлилось», — заявил НБУ.
Регулятор выяснил также, что программа не способствует более высокой операционной эффективности компаний.
НБУ предлагает четыре шага для усовершенствования программы 5−7−9:
- сосредоточиться на инвестиционных проектах;
- ограничить выдачу кредитов на пополнение оборотных средств;
- усилить оценку соответствия клиентов условиям доступа к программе;
- ограничить портфель кредитов по программе размером выделенного бюджета.
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