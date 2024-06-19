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19 июня 2024, 15:08 Читати українською

В НБУ назвали основные риски для банковской системы

Ключевым риском для банковской системы остается война, однако еще одним дополнительным риском стала нехватка персонала. Об этом во время презентации «Отчета о финансовой стабильности» заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Ключевым риском для банковской системы остается война, однако еще одним дополнительным риском стала нехватка персонала.
Фото: НБУ

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«Ключевым риском для банков остается война. Еще один дополнительный риск, о котором банки отмечают — это нехватка персонала. Хотя это проблема не только банковского сектора, но и экономики в целом», — отметила Рожкова.

Она сообщила, что международная поддержка сохраняется, что позволяет поддерживать макростабильность. Страны «Большой семерки» (G7) достигли принципиальной договоренности предоставить Украине пакет финансовой помощи в размере около $50 млрд за счет доходов от обездвиженных суверенных российских активов, и это тот фактор, который снижает риск неопределенности финансирования бюджета.

Читайте также: Банки сохраняют устойчивость, увеличивают кредитование и финансирование бюджета — отчет о финстабильности

Рожкова добавила, что, несмотря на все банки, сохраняют финансовую устойчивость и продолжают наращивать как объемы ресурсной базы, так и объемы кредитования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+15
tckgoblinu
tckgoblinu
19 июня 2024, 15:34
#
За даними річної декларації, зарплата Рожкової в НБУ за 2023 рік становила 5,9 млн грн. © Економічна правда

А ще є стаття Мінфіну: https://minfin.com.ua/ua/2024/02/06/120971597/ під назвою
«Цінні кадри: скільки заробляють топи Нацбанку, Привату, Ощаду та Сенс Банку»

Де і зазначені зарплати Голови Нацбанку України Андрія Пишного, Пишний за 2023 рік отримав офіційної зарплати 7,5 млн грн, або в середньому 628,9 тис. грн на місяць.

А ще в пана Пишного є ШІСТЬ замісників, думаєте вони менше заробляють?)

Заступники голови НБУ декларації за 2023 рік на НАЗК не публікували, однак, можна вивчити попередні звіти (адже регулятор не змінював їхні оклади під час великої війни):​
перший заступник голови Катерина Рожкова — 6,06 млн грн за 2022 рік, 504,8 тис. грн в середньому на місяць;
заступник голови Юрій Гелетій — 5,9 млн грн за 2022 рік, 492,1 тис. грн/міс.;
заступник голови Ярослав Матузка — 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,9 тис. грн/міс.;
заступник голови Сергій Ніколайчук — 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,6 тис. грн/міс.;
заступник голови Дмитро Олійник — 1,1 млн грн за 2 місяці та 4 робочі дні 2022 року, 500,6 тис. грн/міс.;
заступник голови Олексій Шабан — 5,95 млн грн за 2022 рік, 496,1 тис. грн/міс.

Разом 6 замісників Пишного за 2022 рік під час війни отримали 30 мільйонів 610 тисяч гривень.

Згадаєте наступного разу їх зп, коли побачите посадовців, котрі будуть кричати, що корупції в нас «немає» або коли будете бачити білборди з закликами «донатити», їх зп викликає бажання «донатити».
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+15
tckgoblinu
tckgoblinu
19 июня 2024, 15:35
#
До речі цікаво скільки «донатять» пан Пишний і шестеро його коршунів, ой, замісників, на ЗСУ, адже народ закликають і йти воювати, і донатити, і платити податки чемно, і всі закони виконувати.
+
+15
TAN72
TAN72
19 июня 2024, 15:52
#
О какой нехватке персонала может идти речь, если министерство экономики само отправляет данные персонала в тцк, чтобы персоналу присылали повестки.И то что обновил данные в резер+ некого не интересует, иди в тук и принеси бумагу со штампом что ты там был😎
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0
Abramon
Abramon
19 июня 2024, 17:36
#
Всі торочать про брак персоналу, але зарплати згідно статистики «rabota ua», як були «за їду» так і залишились))
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