В НБУ назвали основные риски для банковской системы

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«Ключевым риском для банков остается война. Еще один дополнительный риск, о котором банки отмечают — это нехватка персонала. Хотя это проблема не только банковского сектора, но и экономики в целом», — отметила Рожкова.

Она сообщила, что международная поддержка сохраняется, что позволяет поддерживать макростабильность. Страны «Большой семерки» (G7) достигли принципиальной договоренности предоставить Украине пакет финансовой помощи в размере около $50 млрд за счет доходов от обездвиженных суверенных российских активов, и это тот фактор, который снижает риск неопределенности финансирования бюджета.

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Рожкова добавила, что, несмотря на все банки, сохраняют финансовую устойчивость и продолжают наращивать как объемы ресурсной базы, так и объемы кредитования.