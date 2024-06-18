ЕС создает аудиторский совет по контролю над проектом Ukraine Facility
ЕС будет следить за использованием средств по проекту Ukraine Facility, украинцы сократили безналичные покупки инвалюты: главное за вторник
Европейская комиссия решила создать Аудиторский совет Ukraine Facility для повышения эффективности управления средствами, выделенными Украине, а также для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.
Украинцы на 37% сократили безналичные покупки инвалюты, уже сняли $209 млн
Остатки средств на валютных счетах физлиц, на которые украинцы покупали доллар/евро в безналичной форме, с начала 2024 сократились на 37% (на $209 млн) — до эквивалента 14,1 млрд грн.
Президент подписал закон о реформе автострахования
Владимир Зеленский подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Закон о единой роуминговой зоне с ЕС подписан. Что это значит
Президент Владимир Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом. Отмечается, что парламент принял этот закон во исполнение одного из условий евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций. Так, документ обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина-ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме «Роуминг как дома» (RLAH).
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