ЕС будет следить за использованием средств по проекту Ukraine Facility, украинцы сократили безналичные покупки инвалюты: главное за вторник

Европейская комиссия решила создать Аудиторский совет Ukraine Facility для повышения эффективности управления средствами, выделенными Украине, а также для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.

Украинцы на 37% сократили безналичные покупки инвалюты, уже сняли $209 млн

Остатки средств на валютных счетах физлиц, на которые украинцы покупали доллар/евро в безналичной форме, с начала 2024 сократились на 37% (на $209 млн) — до эквивалента 14,1 млрд грн.

Президент подписал закон о реформе автострахования

Владимир Зеленский подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Закон о единой роуминговой зоне с ЕС подписан. Что это значит

Президент Владимир Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом. Отмечается, что парламент принял этот закон во исполнение одного из условий евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций. Так, документ обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина-ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме «Роуминг как дома» (RLAH).