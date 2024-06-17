Украина не договорилась о реструктуризации долга по евробондам, прогноз курса валют: главное за понедельник

Без реструктуризации Украина не сможет достаточно профинансировать оборону и начать программу восстановления и реконструкции, которая является общей целью всех партнеров как из государственного, так и из частного секторов.

Нацбанк назвал самые прибыльные и убыточные банки

Приватбанк возглавил список самых прибыльных банков по итогам первых четырех месяцев 2024 года. Чистая прибыль банка достигла 17,47 млрд грн. В 2023 году за аналогичный период банк заработал 20,88 млрд. грн.

Канада предоставит Украине помощь на $38 миллионов

Канада выделит Украине помощь в размере 52,4 миллиона канадских долларов (38 миллионов долларов США). Об этом на «Глобальном саммите мира» в Швейцарии в воскресенье, 16 июня, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Украину подкрепили международной помощью: как это отразится на курсе