Минфин - Курсы валют Украины

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17 июня 2024, 20:00 Читати українською

Украина не договорилась о реструктуризации долга по евробондам, прогноз курса валют: главное за понедельник

Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации. Впереди — продолжение переговоров

Без реструктуризации Украина не сможет достаточно профинансировать оборону и начать программу восстановления и реконструкции, которая является общей целью всех партнеров как из государственного, так и из частного секторов.

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Украину подкрепили международной помощью: как это отразится на курсе

Уже к концу минувшей недели отыгрались практически все главные интриги июня для украинского валютного рынка. Как теперь будет вести курс гривны?

Источник: Минфин
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