Приватбанк возглавил список самых прибыльных банков по итогам первых четырех месяцев 2024 года. Чистая прибыль банка достигла 17,47 млрд грн. В 2023 году за аналогичный период банк заработал 20,88 млрд грн. Об этом пишет Mind.ua со ссылкой на данные НБУ.
Нацбанк назвал самые прибыльные и убыточные банки
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Самые прибыльные банки
Ощадбанк, второй по величине банк Украины, занял 2-е место с чистой прибылью 6,47 млрд грн, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 млрд).
В пятерку лидеров также вошли:
- Райффайзен Банк — 3 млрд 327 млн грн;
- Укрэксимбанк — 2 млрд 868 млн грн;
- ПУМБ — 2 млрд 661 млн грн.
Вторую пятерку составляют:
- Креди Агриколь Банк — 2 млрд 619 млн грн;
- Укргазбанк — 2 млрд 456 млн грн;
- УкрСиббанк — 2 млрд 334 млн грн;
- ОТП Банк — 1 млрд 957 млн грн;
- Универсал Банк (mono): 1 млрд 616 млн грн.
Еще пять банков продемонстрировали чистую прибыль более полумиллиарда гривен: Сенс Банк: 1 млрд 455 млн грн; Сити Банк: 1 млрд 333 млн грн; Банк «Южный»: 755 млн грн; Кредобанк: 749 млн. грн; А-Банк: 739 млн. грн.
Приватбанк, Универсал Банк и Сити Банк лидируют по расформированию резервов, тогда как Сбербанк, Креди Агриколь, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Райффайзен Банк — по их доформированию.
Кто убыточный
В тройку лидеров убыточных банков вошли:
- Правэкс Банк (-86,1 млн грн),
- Индустриалбанк (-13,3 млн грн)
- PINBank (-12,5 млн грн).
В целом чистая прибыль банковского сектора Украины за первые 4 месяца 2024 выросла до 52,07 млрд грн (40,52 млрд грн за 3 месяца и 25,9 млрд грн за 2 месяца).
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