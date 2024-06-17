Нацбанк назвал самые прибыльные и убыточные банки

Самые прибыльные банки

Ощадбанк, второй по величине банк Украины, занял 2-е место с чистой прибылью 6,47 млрд грн, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 млрд).

В пятерку лидеров также вошли:

Райффайзен Банк — 3 млрд 327 млн грн;

Укрэксимбанк — 2 млрд 868 млн грн;

ПУМБ — 2 млрд 661 млн грн.

Вторую пятерку составляют:

Креди Агриколь Банк — 2 млрд 619 млн грн;

Укргазбанк — 2 млрд 456 млн грн;

УкрСиббанк — 2 млрд 334 млн грн;

ОТП Банк — 1 млрд 957 млн грн;

Универсал Банк (mono): 1 млрд 616 млн грн.

Еще пять банков продемонстрировали чистую прибыль более полумиллиарда гривен: Сенс Банк: 1 млрд 455 млн грн; Сити Банк: 1 млрд 333 млн грн; Банк «Южный»: 755 млн грн; Кредобанк: 749 млн. грн; А-Банк: 739 млн. грн.

Приватбанк, Универсал Банк и Сити Банк лидируют по расформированию резервов, тогда как Сбербанк, Креди Агриколь, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Райффайзен Банк — по их доформированию.

Кто убыточный

В тройку лидеров убыточных банков вошли:

Правэкс Банк (-86,1 млн грн),

Индустриалбанк (-13,3 млн грн)

PINBank (-12,5 млн грн).