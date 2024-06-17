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17 июня 2024, 15:15 Читати українською

Нацбанк назвал самые прибыльные и убыточные банки

Приватбанк возглавил список самых прибыльных банков по итогам первых четырех месяцев 2024 года. Чистая прибыль банка достигла 17,47 млрд грн. В 2023 году за аналогичный период банк заработал 20,88 млрд грн. Об этом пишет Mind.ua со ссылкой на данные НБУ.

Приватбанк возглавил список самых прибыльных банков по итогам первых четырех месяцев 2024 года.
Фото:depositphotos

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Самые прибыльные банки

Ощадбанк, второй по величине банк Украины, занял 2-е место с чистой прибылью 6,47 млрд грн, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 млрд).

В пятерку лидеров также вошли:

Вторую пятерку составляют:

Еще пять банков продемонстрировали чистую прибыль более полумиллиарда гривен: Сенс Банк: 1 млрд 455 млн грн; Сити Банк: 1 млрд 333 млн грн; Банк «Южный»: 755 млн грн; Кредобанк: 749 млн. грн; А-Банк: 739 млн. грн.

Приватбанк, Универсал Банк и Сити Банк лидируют по расформированию резервов, тогда как Сбербанк, Креди Агриколь, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Райффайзен Банк — по их доформированию.

Кто убыточный

В тройку лидеров убыточных банков вошли:

В целом чистая прибыль банковского сектора Украины за первые 4 месяца 2024 выросла до 52,07 млрд грн (40,52 млрд грн за 3 месяца и 25,9 млрд грн за 2 месяца).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
17 июня 2024, 15:27
#
Потому что они не косят клиентов как другие недо банки :D Имею в виду просто так:)
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