Канада предоставит Украине помощь на $38 миллионов

Канада выделит Украине помощь в размере 52,4 миллиона канадских долларов (38 миллионов долларов США). Об этом на «Глобальном саммите мира» в Швейцарии в воскресенье, 16 июня, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет DW.

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Помощь Канады

Как говорится в сообщении на сайте канадского премьера, из этой суммы 15 миллионов канадских долларов (около $10,9 миллионов) предназначены для поддержки уязвимых детей, молодежи из групп риска и реинтеграции возвращающихся в Украину детей-переселенцев; повышение осведомленности семей и гражданского общества о процессе поиска пропавших без вести; улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений; поддержку мужчин, в том числе военнопленных, переживших сексуальное насилие.

Еще 20 миллионов канадских долларов ($14,5 миллионов) выделяют на восстановление поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.

Трюдо: Будем поддерживать Украину до победы

Также правительство Канады инвестирует в Международный валютный фонд 15,4 миллиона канадских долларов ($11,2 миллиона) для предоставления Украине технической помощи и обучения, необходимое для экономических реформ и вступления в Евросоюз; на улучшение возможности Украины безопасно очистить свою территорию от мин и других взрывоопасных последствий войны; на предоставление правительству Украины техпомощи со стороны экспертов правительства Канады в секторах юстиции и энергетики.

Еще два миллиона канадских долларов ($1,5 миллиона долларов) предназначены для поддержки безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).