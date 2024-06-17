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17 июня 2024, 18:17 Читати українською

Германия сохранит выплаты безработным беженцам из Украины

Правительство ФРГ отвергло требования оппозиции уменьшить выплаты для части из 1,17 млн украинских беженцев, до сих пор не нашедших работу. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает Deutsche Welle.

Правительство ФРГ отвергло требования оппозиции уменьшить выплаты для части из 1,17 млн украинских беженцев, до сих пор не нашедших работу.

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Ранее с аналогичным заявлением выступил заместитель пресс-секретаря министерства торговли ФРГ Доминик Эрентраут. Он отметил, что специально созданный отдел Центра по трудоустройству для беженцев из Украины позволит ускорить внедрение мер по интеграции украинцев на рынок труда в Германии.

Ранее руководители ряда федеральных земель Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС, исполнительный секретарь фракции ХДС в бундестаге Торстен Фрай, а также генеральный секретарь Свободной демократической партии Биджан Джир-Сара подвергли критике выплату по меньшей мере украинским мужчинам призывного возраста.

Речь идет о помощи, предусмотренной для граждан Германии (Bürgergeld, сейчас составляет 563 евро в месяц), которую также получают украинские беженцы. Некоторые оппозиционные политики предлагали заменить ее для украинцев менее щедрой помощью для искателей убежища в Германии.

Однако беженцы из Украины не должны ходатайствовать о предоставлении им убежища в ФРГ. Они сразу же получают право на гражданскую помощь и трудоустройство, напомнили в МВД страны.

По данным МВД ФРГ, в настоящее время в Германии проживает около 260 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Большинство украинских беженцев в ФРГ составляют женщины и дети. По данным министерства труда Германии, в стране сейчас работают на постоянной основе 185 тысяч украинцев, еще 47 тысяч заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-роботах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
bonv
bonv
17 июня 2024, 18:29
#
Респект за підтримку!
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0
financialGenius
financialGenius
17 июня 2024, 18:52
#
Германия так помогает как ни одна страна в ЕС, только пусть наши тоже стараются учить язык и идти на работу. Не хочется краснеть потому что украинец и в Германии и Швейцарии может выработаться видение что мы только на пособии и можем сидеть … а то рассказывать каждому что я работаю и знаю немецкий не сильно просто …
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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
17 июня 2024, 19:05
#
В Германии немного законы … глуповаты. У немцев такое кстати не редкость.
Объясняю почему: сейчас украинец получает ~ 530 евро + жилье за счет государства. Если он пойдет на работу, то потеряет и выплаты и жилье. Учитывая на какую работу в основном берут украинцев, не факт что у него свободных денег останется больше 530 евро, если он на работу пойдет. Поэтому выгоднее сидеть на шее у немецких налогоплательщиков.
Решить проблему достаточно просто — срежьте вы выплаты и оставьте людям право на временное жилье. Все, изи, люди пойдут на работу и будут зарабатывать, и не будут бояться что им не хватит на жизнь. Но немцы не ищут легких путей
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