Германия сохранит выплаты безработным беженцам из Украины

Правительство ФРГ отвергло требования оппозиции уменьшить выплаты для части из 1,17 млн украинских беженцев, до сих пор не нашедших работу. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает Deutsche Welle.

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Ранее с аналогичным заявлением выступил заместитель пресс-секретаря министерства торговли ФРГ Доминик Эрентраут. Он отметил, что специально созданный отдел Центра по трудоустройству для беженцев из Украины позволит ускорить внедрение мер по интеграции украинцев на рынок труда в Германии.

Ранее руководители ряда федеральных земель Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС, исполнительный секретарь фракции ХДС в бундестаге Торстен Фрай, а также генеральный секретарь Свободной демократической партии Биджан Джир-Сара подвергли критике выплату по меньшей мере украинским мужчинам призывного возраста.

Речь идет о помощи, предусмотренной для граждан Германии (Bürgergeld, сейчас составляет 563 евро в месяц), которую также получают украинские беженцы. Некоторые оппозиционные политики предлагали заменить ее для украинцев менее щедрой помощью для искателей убежища в Германии.

Однако беженцы из Украины не должны ходатайствовать о предоставлении им убежища в ФРГ. Они сразу же получают право на гражданскую помощь и трудоустройство, напомнили в МВД страны.

По данным МВД ФРГ, в настоящее время в Германии проживает около 260 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Большинство украинских беженцев в ФРГ составляют женщины и дети. По данным министерства труда Германии, в стране сейчас работают на постоянной основе 185 тысяч украинцев, еще 47 тысяч заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-роботах.