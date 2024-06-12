Главное за среду: В Киеве дорожает аренда жилья, экономическое бронирование и налоги с депозитов

В Киеве дорожают съемные квартиры. По данным портала ЛУН, только за последний месяц арендные ставки на среднестатистическую единицу повысились на тысячу гривен — до 13,5−14 тыс. грн. И это при том, что в последнее время съемная квартира в столице стоила дешевле, чем, например, во Львове, а ценник долго оставался стабильным. «Минфин» разбирался, что происходит на столичном рынке арендованного жилья.

В Раде зарегистрировали законопроект об «экономическом бронировании»

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» или законопроект об «экономическом бронировании».

Налоги с депозитов могут возрасти: как отреагируют банки

Малые банки возобновили пересмотр ставок. Причем некоторые финучреждения урезали доходность вкладов довольно существенно. Какие условия сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины на этот год

Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики в 3,2% в 2024 году. Об этом говорится в июньском отчете банка Global Economic Prospects 2024 года.

Как ограничение карточных переводов повлияет на торговлю криптовалютой

Национальный банк анонсировал проект ограничений, касающихся переводов средств между банковскими карточками физических лиц. Какие именно будут установлены лимиты на переводы, почему они вводятся и как повлияют на приобретение крипт, в колонке для ЭП рассказал партнер ЮК Syrota Dzis Melnyk & Partners Феликс Аронович. «Минфин» публикует главное.