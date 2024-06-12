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12 июня 2024, 20:00 Читати українською

Главное за среду: В Киеве дорожает аренда жилья, экономическое бронирование и налоги с депозитов

В Киеве дорожает аренда жилья: за сколько можно снять «единичку» на Подоле и Троещине

В Киеве дорожают съемные квартиры. По данным портала ЛУН, только за последний месяц арендные ставки на среднестатистическую единицу повысились на тысячу гривен — до 13,5−14 тыс. грн. И это при том, что в последнее время съемная квартира в столице стоила дешевле, чем, например, во Львове, а ценник долго оставался стабильным. «Минфин» разбирался, что происходит на столичном рынке арендованного жилья.

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Налоги с депозитов могут возрасти: как отреагируют банки

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Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины на этот год

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Источник: Минфин
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