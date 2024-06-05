5 июня отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям. Об этом сообщает Укрэнерго.
Лимиты на потребление: 5 июня будут отключать свет по всей Украине
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Установленные лимиты
«Завтра, 5 июня, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии», — говорится в сообщении.
По прогнозам Укрэнерго, на протяжении всех суток потребление электроэнергии будет выше установленных лимитов.
Кроме того, лимиты будут установлены для всех областей. В случае их превышения аварийные отключения будут применены для всех категорий потребителей.
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Напомним
Как писал «Минфин», в мае Украина импортировала рекордные 448 тысяч МВт-ч электроэнергии из стран ЕС и Молдовы. Это почти вдвое больше, чем в апреле.
россия продолжает осуществлять атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Оккупанты обстреляли две теплоэлектростанции. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование на двух ТЭС.
В пятницу обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе Киева.
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