Лимиты на потребление: 5 июня будут отключать свет по всей Украине

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Установленные лимиты

«Завтра, 5 июня, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии», — говорится в сообщении.

По прогнозам Укрэнерго, на протяжении всех суток потребление электроэнергии будет выше установленных лимитов.

Кроме того, лимиты будут установлены для всех областей. В случае их превышения аварийные отключения будут применены для всех категорий потребителей.

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Напомним

Как писал «Минфин», в мае Украина импортировала рекордные 448 тысяч МВт-ч электроэнергии из стран ЕС и Молдовы. Это почти вдвое больше, чем в апреле.

россия продолжает осуществлять атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Оккупанты обстреляли две теплоэлектростанции. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование на двух ТЭС.

В пятницу обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе Киева.