Дефицит растет: Укрэнерго установило новые лимиты на потребление электроэнергии

4 июня с 00:00 и в течение суток на всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Дефицит растет

«Дефицит электроэнергии прогнозируется на протяжении всех суток. Его объем будет выше, чем сегодня. Причина — рост потребления из-за жары и снижения объемов импорта», — отмечается в сообщении.

Следовательно, лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области на протяжении всех суток.

Читайте: В Минэнерго объявили новый «ночной тариф» на электроэнергию для населения

«При превышении лимитов облэнерго могут применяться для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений», — добавили в «Укрэнерго».

Напомним

Как писал «Минфин», в мае Украина импортировала рекордные 448 тысяч МВт-ч электроэнергии из стран ЕС и Молдовы. Это почти вдвое больше, чем в апреле.

россия продолжает осуществлять атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Позавчера оккупанты обстреляли две теплоэлектростанции. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование на двух ТЭС.

В пятницу обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе Киева.