НБУ значительно снизил резервы валюты в мае. Продал $3,1 млрд
НБУ значительно снизил валютные резервы, средняя зарплата выросла на 22%: главное за понедельник
В мае НБУ продал на межбанковском рынке $3,1 млрд, свидетельствуют данные НБУ. Это самый большой месячный объем интервенций регулятора с начала 2024 года. За последнюю неделю мая НБУ продал на валютном рынке $1,1 млрд, неделей раньше было $684 млн.
Падение гривны приостановилось: НБУ установил официальный курс на уровне 40,48 за доллар
Курс гривны укрепляется после падения исторических минимумов на прошлой неделе.
В Украине выросла средняя зарплата на 22%
Размер среднемесячной зарплаты в Украине в первом квартале 2024 г. вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18 903 грн.
Гривна продолжает дешеветь: что будет с долларом и евро на этой неделе
Начало июня на валютном рынке пройдет очень сложно. Последние несколько недель гривна резко девальвировала, чему способствовало снятие валютных ограничений. Теперь НБУ стоит перед выбором: активно поддерживать нацвалюту сжигая резервы или дать ей обрушиться и перекрыть мощный источник финансирования казны из-за вложений физлиц в ОВГЗ.
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