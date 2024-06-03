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3 июня 2024, 20:15 Читати українською

НБУ значительно снизил валютные резервы, средняя зарплата выросла на 22%: главное за понедельник

НБУ значительно снизил резервы валюты в мае. Продал $3,1 млрд

В мае НБУ продал на межбанковском рынке $3,1 млрд, свидетельствуют данные НБУ. Это самый большой месячный объем интервенций регулятора с начала 2024 года. За последнюю неделю мая НБУ продал на валютном рынке $1,1 млрд, неделей раньше было $684 млн.

Падение гривны приостановилось: НБУ установил официальный курс на уровне 40,48 за доллар

Курс гривны укрепляется после падения исторических минимумов на прошлой неделе.

В Украине выросла средняя зарплата на 22%

Размер среднемесячной зарплаты в Украине в первом квартале 2024 г. вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18 903 грн.

Гривна продолжает дешеветь: что будет с долларом и евро на этой неделе

Начало июня на валютном рынке пройдет очень сложно. Последние несколько недель гривна резко девальвировала, чему способствовало снятие валютных ограничений. Теперь НБУ стоит перед выбором: активно поддерживать нацвалюту сжигая резервы или дать ей обрушиться и перекрыть мощный источник финансирования казны из-за вложений физлиц в ОВГЗ.

Источник: Минфин
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