НБУ значительно снизил валютные резервы, средняя зарплата выросла на 22%: главное за понедельник

В мае НБУ продал на межбанковском рынке $3,1 млрд, свидетельствуют данные НБУ. Это самый большой месячный объем интервенций регулятора с начала 2024 года. За последнюю неделю мая НБУ продал на валютном рынке $1,1 млрд, неделей раньше было $684 млн.

Падение гривны приостановилось: НБУ установил официальный курс на уровне 40,48 за доллар