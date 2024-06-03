В Украине выросла средняя зарплата на 22%

Размер среднемесячной зарплаты в Украине в первом квартале 2024 г. вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18 903 грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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По оценкам Forbes, рост средней зарплаты в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) за первый квартал составил 18%, а в долларовом — 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Высокий показатель средней зарплаты по отраслям зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 49 473 грн (+35,6% к показателю первого квартала 2023 года).

Наименьший уровень средней зарплаты Госстат зафиксировал в сфере библиотечного, архивного и музейного дела — 11063 грн (+15,1%).

Быстрее всего в первом квартале росли зарплаты в сфере временного размещения и организации питания (гостиницы и рестораны) — 44,1% (15 057 грн); строительства — 44% (14561 грн), почтовой и курьерской деятельности — 38,2% (13714 грн).

Самые низкие темпы роста — в сфере здравоохранения — 12,5% (15163 грн), финансовой и страховой деятельности — 18,2% (39116 грн), сельском хозяйстве — 19,2% (14498 грн).