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29 мая 2024, 9:43 Читати українською

Райффайзенбанк перестанет открывать накопительные счета россиянам

Крупнейший из западных банков, сохраняющих присутствие на российском рынке, Райффайзенбанк объявил о новых ограничениях для клиентов после того, как ЕЦБ потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) резко сократить бизнес в россии.

Крупнейший из западных банков, сохраняющих присутствие на российском рынке, Райффайзенбанк объявил о новых ограничениях для клиентов после того, как ЕЦБ потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) резко сократить бизнес в россии.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиС 1 июня Райффайзенбанк прекращает открытие новых накопительных счетов по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой».
Фото: depositphotos

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

С 1 июня Райффайзенбанк прекращает открытие новых накопительных счетов по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой». Других таких продуктов, согласно данным на сайте, у банка нет.

«Рыночные условия существенно изменились, и мы видим устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на данный вид продукта», — говорится в сообщении банка.

При этом отмечается, что счета, открытые до 1 июня, продолжат действовать в обычном режиме.

Российский Райффайзенбанк, входящий в топ-20 по объему активов в россии и включенный ЦБ рф в список системно значимых банков, остается главной финансовой артерией, связывающей российскую экономику с миром.

По данным финучреждения, банк производит почти половину всех внешних платежей для российских граждан и компаний, что вызывает возмущение в США.

Напомним

«Минфин» писал, что австрийский Raiffeisen Bank International получил письмо от Министерства финансов США с предупреждением, что банку могут ограничить доступ к американской финансовой системе через бизнес в россии.

Ранее Европейский центральный банк направил в австрийский Raiffeisen Bank требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в россии. После этого в банке пообещали летом начать сворачивать там бизнес.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
29 мая 2024, 11:44
#
На якому році війни? І не збирається виходити.
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