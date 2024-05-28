Прогноз по росту ВВП и курса от Dragon Capital, НБУ продолжает рекордно ослаблять нацвалюту: главное за вторник

Dragon Capital сохранила свой прогноз, что реальный ВВП Украины вырастет на 4% в 2024 году. Курс доллара ожидается на уровне 42 грн. до конца года вместо 39 грн., ожидаемых ранее.

НБУ продолжает рекордно ослаблять нацвалюту: евро приближается к 44 гривнам

Курс гривны продолжает обновлять исторические минимумы в парах с долларом и евро.

Мировой долг достиг рекордных $315 триллионов

Мировой долг достиг $315 трлн в первом квартале 2024 года и это уже почти в три раза больше, чем ожидаемый глобальный ВВП по результатам 2024 года в $109,5 трлн.

НБУ обвинил банки в недобросовестном валютном контроле и финмониторинге. Будут привлекать правоохранительные органы