Dragon Capital сохраняет прогноз роста ВВП на 4%, но ухудшил его по курсу гривны
Прогноз по росту ВВП и курса от Dragon Capital, НБУ продолжает рекордно ослаблять нацвалюту: главное за вторник
Dragon Capital сохранила свой прогноз, что реальный ВВП Украины вырастет на 4% в 2024 году. Курс доллара ожидается на уровне 42 грн. до конца года вместо 39 грн., ожидаемых ранее.
НБУ продолжает рекордно ослаблять нацвалюту: евро приближается к 44 гривнам
Курс гривны продолжает обновлять исторические минимумы в парах с долларом и евро.
Мировой долг достиг рекордных $315 триллионов
Мировой долг достиг $315 трлн в первом квартале 2024 года и это уже почти в три раза больше, чем ожидаемый глобальный ВВП по результатам 2024 года в $109,5 трлн.
НБУ обвинил банки в недобросовестном валютном контроле и финмониторинге. Будут привлекать правоохранительные органы
Национальный банк потребовал от финучреждений усилить валютный контроль и финмониторинг за экспортно-импортными контрактами и создать в каждом банке для этой цели специальные «центры компетенции». Регулятор взял проблему пристального контроля и пригрозил, привлекать правоохранительные органы для ее решения.
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