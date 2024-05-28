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28 мая 2024, 11:44 Читати українською

Dragon Capital сохраняет прогноз роста ВВП на 4%, но ухудшил его по курсу гривны

Dragon Capital сохранила свой прогноз, что реальный ВВП Украины вырастет на 4% в 2024 году. Курс доллара ожидается на уровне 42 грн до конца года вместо ожидавшихся ранее 39 грн, говорится в макропрогнозе инвесткомпании.

Dragon Capital сохранила свой прогноз, что реальный ВВП Украины вырастет на 4% в 2024 году.

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Компания пересмотрела прогноз по курсу в связи с изменением подходов Нацбанком к управлению валютным курсом в начале года. В пятницу, 24 мая, НБУ впервые в истории установил официальный курс доллара свыше 40 грн.

В прогнозе отмечается, что украинская экономика продолжала восстанавливаться в начале 2024 года после роста на 5,3% г/г в 2023 году.

В январе-апреле общий экспорт основных видов товаров (зерно, масличные, руда, сталь) вернулся к довоенным уровням 10−11 млн т, из которых львиная доля, 7−8 млн т в месяц, была экспортирована портами Черного моря.

Dragon Capital оценивает, что благодаря возобновлению работы морских портов и большему, чем ожидалось, сельскохозяйственному урожаю в прошлом году, экспорт основных видов товаров в этом году вырастет на 35% г/г, до 109 млн т, что поможет удержать внешнеторговый дефицит от дальнейшего расширения. Несмотря на рост импорта и снижение мировых цен на сельхозпродукцию.

Ввиду этого компания сохраняет прогноз экономического роста реального ВВП в 2024 году на уровне 4,0% р/с. «По-прежнему мы считаем, что возобновление экспорта морскими портами и развитие ВПК будут основными драйверами экономического роста и в этом году», — говорится в прогнозе.

Прогноз номинального ВВП уменьшен со $201 млрд до $190 млрд.
По оценке инвесткомпании финансовая поддержка от партнеров будет поддерживать устойчивость экономики в этом году. Международные партнеры одобрили новые пакеты помощи, что позволит Украине получить около $37 млрд. внешнего бюджетного финансирования в этом году.

Dragon Capital прогнозирует, что гривна продолжит контролируемо ослабевать к доллару США и официальный курс достигнет 42 грн до конца года. Компания пересмотрела прогноз по ожидаемым ранее 39 грн в связи с изменением подходов Нацбанком к управлению валютным курсом в начале 2024 года.

Отмечается, что НБУ в начале 2024 года изменил тактику, позволяя гривне заметно ослабевать в периоды ситуативного увеличения дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке, но сдерживая укрепление курса в периоды уменьшения дефицита.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
28 мая 2024, 11:53
#
«Курс долара очікується на рівні 42 грн до кінця наступного року замість 39 грн, очікуваних раніше, йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії.» — може до кінця поточного року?!
+
+105
Arthur77
Arthur77
28 мая 2024, 12:01
#
42 буде літом,тоді знову переглянуть. Аналітика вона така!
+
0
fae
fae
28 мая 2024, 13:22
#
4% в год это ниже уровня инфляции (~8% ожидаемых официальных), то есть экономика падает.
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