Мировой долг достиг рекордных $315 триллионов

Мировой долг достиг $315 трлн в первом квартале 2024 года и это уже почти в три раза больше, чем ожидаемый глобальный ВВП по результатам 2024 года в $109,5 трлн. Об этом свидетельствуют данные Института международных финансов, сообщает CNBC.

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Это ошеломляющая сумма и такого размера долгов мир не видел со времен наполеоновских войн. Если разделить мировой долг между всеми людьми на планете (8,1 млрд человек), каждый из нас должен был бы около $39 000, отмечает издание.

Глобальный долг домохозяйств, включая ипотеки, кредитные карты, студенческие кредиты и т. п. , составляет $59,1 трлн.

Корпоративный долг, который компании используют для финансирования своей деятельности и развития, составляет $164,5 трлн, из которых $70,4 трлн приходится на финансовый сектор.

Государственный долг, используемый для финансирования государственных услуг и проектов без повышения налогов, составил $91,4 трлн на конец первого квартала этого года.

Приблизительно две трети мирового долга — $210 трлн — приходится на развитые экономики, причем Япония и США вносят наибольший вклад в эту сумму. Однако в целом соотношение долга к ВВП в развитых странах снижается.

Долги развивающихся рынков достигают $105 трлн, при этом соотношение долга этих стран к их ВВП достигло нового максимума в 257%. Наибольший вклад в рост долга этих стран вносят Китай, Индия и Мексика.