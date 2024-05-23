Главное за четверг: НБУ ограничит переводы между физлицами и Кабмин хочет повысить НДС и военный сбор

Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции р2р, person-to-person).

Минфин снижает доходность ОВГЗ: просчитываем выгодность вложений в них с учетом курса

По данным НБУ, за 4 месяца 2024 года Минфин привлек в бюджет от размещения ОВГЗ на аукционах 102,9 млрд грн, $763,6 млн и 557,2 млн евро. За этот же срок на погашение внутренних долговых обязательств было направлено 26,1 млрд. грн., $810,9 млн и 555,5 млн евро.

В Кабмине хотят повысить НДС и военный сбор от 1,5% до 5% — Forbes

Кабмин работает над законопроектом о повышении налогов. Изменения относятся к НДС и военному сбору, который могут не только повысить, но и ввести для ФЛП на упрощенную систему налогообложения.

Долги Украины: Сколько должна выплатить Украина за 26 лет и чем это грозит украинцам (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том: Сколько должна выплатить Украина; размер государственного долга; Средневзвешенная стоимость долга; Сумма долга на каждого украинца; Прогноз курса доллара и евро на период с 23 по 29 мая.

Декларации руководителей НБУ: какую валюту выбирают, доверяют ли банкам и крипте

По-видимому, никто в Украине не имеет больше информации о надежности национальной валюты, банковской системы и долговых бумаг, как руководители НБУ. При этом каждый из них имеет свои сбережения, и было бы логично предположить, что использует знания, чтобы обезопасить свои деньги. В поисках инсайдов редакция «Минфина» проанализировала декларации членов правления НБУ.

Гривна падает: НБУ снова повысил курс доллара до исторического максимума

Национальный банк Украины снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Официальный курс на 24 мая 2024 установлен на уровне 39,9205 грн за 1 доллар (+0,0955 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 23 мая — 39,8250. Курс евро будет составлять 43,3137 грн за 1 евро (+0,2031 грн). Предыдущий максимум был установлен 22 мая — 43,2643 грн за евро.