Национальный банк Украины установил на 22 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,8052 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 14 копеек. Это новый максимум. Предыдущий максимум был установлен 22 апреля — 39,7879 грн/$.
Нацбанк поднял официальные курсы доллара и евро до новых максимумов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 22 мая установил официальный курс евро на уровне 43,26 грн. Европейская валюта подорожала на 18 копеек. Предыдущий максимум был зафиксирован 21 мая — 43,08 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 4
Что у вас за истерика из-за пары копеек…
22 апреля = 39,7879 грн/$.
22 мая = 39,8052 грн/$
За последний месяц оф.курс НБУ подрос на 1,73 копейки
Вам бы начать переживать за 30% рост тарифов на мобильную
связь от Киевстар или за рост тарифов на электроэнергию.