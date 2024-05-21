Нацбанк поднял официальные курсы доллара и евро до новых максимумов

Национальный банк Украины установил на 22 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,8052 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 14 копеек. Это новый максимум. Предыдущий максимум был установлен 22 апреля — 39,7879 грн/$.

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Валютный рынок

НБУ на 22 мая установил официальный курс евро на уровне 43,26 грн. Европейская валюта подорожала на 18 копеек. Предыдущий максимум был зафиксирован 21 мая — 43,08 грн.

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