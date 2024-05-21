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21 мая 2024, 16:37 Читати українською

Нацбанк поднял официальные курсы доллара и евро до новых максимумов

Национальный банк Украины установил на 22 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,8052 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 14 копеек. Это новый максимум. Предыдущий максимум был установлен 22 апреля — 39,7879 грн/$.

Национальный банк Украины установил на 22 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,8052 грн/$.
Фото: НБУ

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Валютный рынок

НБУ на 22 мая установил официальный курс евро на уровне 43,26 грн. Европейская валюта подорожала на 18 копеек. Предыдущий максимум был зафиксирован 21 мая — 43,08 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Vadim531
Vadim531
21 мая 2024, 16:54
#
Покращення вже сьогодні.
+
+60
Lolik1837
Lolik1837
21 мая 2024, 17:02
#
И уже традиционное — где эти два «умника» — Алекс 2006 и Кверти 1999 с их сектой «свидетелей святой гривны»?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 мая 2024, 17:14
#
Lolik1837

Что у вас за истерика из-за пары копеек…

22 апреля = 39,7879 грн/$.
22 мая = 39,8052 грн/$

За последний месяц оф.курс НБУ подрос на 1,73 копейки
Вам бы начать переживать за 30% рост тарифов на мобильную
связь от Киевстар или за рост тарифов на электроэнергию.
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 мая 2024, 17:21
#
А что по этому поводу скажут прономерованные «баранчики» ?
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