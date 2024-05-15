Главное за среду: ЕС готовит новые санкции для банков, ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины

Франция и Нидерланды добиваются введения санкций Евросоюза для любых финансовых учреждений в мире, которые помогают российским вооруженным силам оплачивать товары или технологии производства оружия.

Нацкомиссия окончательно упразднила сертификацию специалистов на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полностью упраздняет свои нормативные акты о сертификации специалистов.

ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины в этом году

Ожидается, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3%. Этот показатель снизился по сравнению с 5,3%, которые были в 2023 году.

Евро занимает первое место в структуре госдолга Украины

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро составляет 33,2%, а доля доллара США — 26,3%. Львиную долю в разрезе кредиторов занимает международная помощь от стран-партнеров и МФО — 53,8%.