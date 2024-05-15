ЕС может ввести новые жесткие санкции для банков по всему миру за сотрудничество с россией
Главное за среду: ЕС готовит новые санкции для банков, ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины
Франция и Нидерланды добиваются введения санкций Евросоюза для любых финансовых учреждений в мире, которые помогают российским вооруженным силам оплачивать товары или технологии производства оружия.
Нацкомиссия окончательно упразднила сертификацию специалистов на фондовом рынке
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полностью упраздняет свои нормативные акты о сертификации специалистов.
ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины в этом году
Ожидается, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3%. Этот показатель снизился по сравнению с 5,3%, которые были в 2023 году.
Евро занимает первое место в структуре госдолга Украины
В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро составляет 33,2%, а доля доллара США — 26,3%. Львиную долю в разрезе кредиторов занимает международная помощь от стран-партнеров и МФО — 53,8%.
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