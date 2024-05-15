Евро занимает первое место в структуре госдолга Украины

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро составляет 33,2%, а доля доллара США — 26,3%. Львиную долю в разрезе кредиторов занимает международная помощь от стран-партнеров и МФО — 53,8%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Гривна занимает третье место в структуре долга — 25,9%, а за ней следует СП МВФ — 10,8%. На другие валюты, в том числе фунт стерлинг, канадский доллар и японскую иену приходится 3,8%.

В разрезе кредиторов на втором месте выпущены ценные бумаги на внутреннем рынке — 27,4%, а на третьем — ценные бумаги на внешнем рынке — 16,0%. На ссуды, полученные от коммерческих банков и других финансовых учреждений приходится 2,8%.

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