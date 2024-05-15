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15 мая 2024, 15:41 Читати українською

Нацкомиссия окончательно упразднила сертификацию специалистов на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полностью упраздняет свои нормативные акты о сертификации специалистов. Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полностью упраздняет свои нормативные акты о сертификации специалистов.

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Теперь работникам профессиональных участников рынков капитала не нужен сертификат как для получения лицензии, так и для осуществления профессиональной деятельности.

Руководитель НКЦБФР Руслан Магомедов назвал «устаревшей конструкцией» правило, согласно которому работник и директор должны были каждые три года получать сертификат.

Ранее все лица, намеревавшиеся заниматься профессиональной деятельностью на фондовом рынке, должны были получить соответствующий сертификат. Для этого необходимо было собрать пакет документов, а услуга стоила 450 грн и занимала времени до 30 суток. Только с соответствующим сертификатом лицо получало право на проведение профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках.

В ноябре 2022 года НКЦБФР фактически отменила процедуру сертификации участников во время войны. Обязанность проверять квалификацию, деловую репутацию и отсутствие конфликта интересов перевели на руководителя компании, а регулятор стал контролером соблюдения этих требований.

Источник: Минфин
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