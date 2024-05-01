10 последствий запрета консульского обслуживания украинцев за границей

Запрет консульского обслуживания украинцев и выдачи паспортов за границей — откровенно противозаконный и исключительно вредительский шаг. Поскольку многие восприняли эту новость, скорее, на эмоциях, не осознав ее содержания и реальных последствий, объясню по пунктам, почему ничего, кроме вреда, это решение не принесет.

1. Представление, что едва ли не все украинцы за границей — уклонисты, которые «переплыли Тису» или выехали за взятку, — чепуха. На самом деле большинство украинских граждан находятся за границей абсолютно законно. Это и те, кто много лет живет и работает за границей или даже там родился, и те, кто уехал ребенком из Украины до или после 24 февраля 2022 года, а теперь достиг 18-летия, и студенты, многие другие категории наших граждан. У них есть вид на жительство или временная защита. Как правило у них за границей есть жена, дети или родители. И они не нарушали ни украинские законы, ни законы стран пребывания.

2. Таким же ошибочным является и представление о том, что Украина им всем безразлична, поскольку они не защищают ее с оружием в руках. Ведь подобную же претензию можно предъявить и любым гражданским в Украине. Кто-то пошел добровольцем в армию, кто-то нет, кого-то мобилизовали. Украинский народ не делится исключительно на героев-добровольцев и негодяев-уклонистов.

Большинство украинцев — обычные люди, которые любят свою страну и работают для ее блага, в соответствии со своими представлениями и возможностями. У Украины не было бы такой мощной политической, финансовой и военной поддержки западных государств, если бы не активность зарубежных украинцев. Но в последнее время в Украине при активном содействии власти нагнетается «классовая ненависть» к находящимся за рубежом украинцам. Так же, как эта «классовая ненависть» нагнетается к депутатам, «чиновникам», «барыгам» — власть намеренно создает линии раскола, ослабляя национальное единство, о котором она так любит поговорить.

3. Согласно статье 36 Закона «О воинской обязанности и военной службе», военный учет граждан Украины, проживающих за границей, не ведется. И никогда не велся. Поэтому у многих украинцев за рубежом нет военно-учетных документов. Но ни их вины, ни нарушения закона в этом нет. Лишение их консульских услуг является абсурдным и противозаконным.

4. Одним из краеугольных камней нашей демократии являются слова из 19 статьи Конституции: «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины».

Когда заместитель министра иностранных дел Сибига своим письмом останавливает предоставление гражданам гарантированного права на получение украинских документов или консульских услуг, это откровенный произвол, который нарушает Конституцию и законы.

5. Кулеба оправдывает этот произвол, ссылаясь на недавние изменения в закон о мобилизации. Но эти изменения вступают в силу только 18 мая. До того времени МИД обязан действовать на основании действующего на сегодняшний день законодательства. После 18 мая действительно вводится военный учет украинцев за границей, но реально он заработает еще позже, поскольку правительство должно еще определить, как украинцы за границей могут получать и обновлять военно-учетные документы.

7. Вообще сложно понять, какова цель военного учета украинцев за границей и отказ в выдаче паспортов или предоставлении консульских услуг гражданам без действующих военно-учетных документов. Чего власть хочет добиться? Мобилизовать зарубежных украинцев? Но ведь очевидно, что служить пойдут только те из них, кто сам этого захочет. Разослать им повестки в украинские ТЦК и объявить нарушителями закона за неявку? Чтобы что?

При рассмотрении мобилизационного законопроекта оборонный комитет сначала учел мою поправку, изъяв норму об ограничении консульских услуг. Также комитет поддержал мою поправку об отсрочке для украинских студентов университетов государств ЕС, США и Канады. Потому что когда говорят, что ограничения для украинцев за границей — это о справедливости, то какая же это справедливость и какая логика в том, чтобы давать отсрочку студентам самых отсталых украинских вузов, но не давать ее тем, кто учится в самых лучших университетах Европы? Впрочем, через несколько дней после выступления на комитете главы фракции «Слуга народа» Арахамии обе поправки были выброшены из текста закона.

8. Очевидно, власть стремится заставить украинцев поскорее вернуться в Украину. Однако результат будет прямо противоположным. Абсолютное большинство из них не кинут работу, учебу, жен, детей или родителей, чтобы уехать в путешествие в один конец в Украину прямо сейчас. Мы можем относиться к этому как угодно, но нужно понимать, что именно так и будет. Если собственное государство не будет предоставлять гражданам ни паспорта, ни консульские услуги, дискриминировать студентов европейских университетов за сам факт обучения за рубежом, будет способствовать подогреву хейта против этих людей в Украине, это уменьшит количество желающих вернуться в Украину и после войны.

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9. «Вот и прекрасно! Пусть там и остаются!» Когда встречаю такую реакцию, понимаю, что находящиеся в эпицентре демографической катастрофы люди не совсем осознают ее масштабы и важность борьбы за возвращение каждого человека. Очевидно, что вернуть людей можно только путем стимулирования, а не хейта, угроз и ограничений в правах.

В 2023 году в Украине родилось всего лишь 180 тысяч детей, а умерли почти 600 тысяч человек. Добавьте к этому продолжающийся выезд людей, прежде всего женщин и детей, из страны, и вы поймете, что речь идет о стремительном вымирании Украины. И вот вместо того, чтобы поощрять максимальные связи зарубежных украинцев с Родиной, бороться за возвращение после войны людей с европейским образованием и знанием иностранных языков, Украина отталкивает их в объятия других государств, которые для решения собственных демографических проблем с радостью предоставят украинцам не только работу и образование, но и гражданство.

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10. Отказ государства выдавать паспорта или предоставлять консульские услуги своим гражданам является пренебрежением к демократии и правам человека. Такого не делает ни одно цивилизованное государство. Да что там цивилизованное — даже россия такого не делает. Единственный, кто сделал нечто подобное, — лукашенковская беларусь. Такая пародия тоталитарных практик, умноженная на деморализацию наших сограждан, которые являются главным двигателем акций в поддержку Украины, — прямой путь к ухудшению отношения к нашему государству на Западе, а следовательно, и уменьшению уровня поддержки, от которого критически зависит наше выживание.

Кто же от этого выиграет? — Только россия. Только нашему врагу на руку и раскол между украинцами по любым линиям, и ограничение в правах части украинских граждан, и снижение уровня международной поддержки Украины, и демографическая катастрофа, которая прекрасно вписывается в их планы уничтожить украинцев, как нацию.