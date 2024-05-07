Международные резервы в апреле «похудели» до $42,4 млрд

По состоянию на 1 мая 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 399,5 млн. В апреле они снизились на 3,1% (по состоянию на 1 апреля составляли $43 762,7 млн). Об этом говорится в данных НБУ .

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Почему «похудели» резервы

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров.

В целом в апреле 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

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Операции Национального банка на валютном рынке Украины

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 295,4 млн и выкупил в резервы $30,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в апреле составила $2 264,5 млн, увеличившись по сравнению с мартом. Это связано с растущим спросом на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 649,7 млн. Из этой суммы:

$1 603,1 млн — второй транш от Европейского союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility;

$46,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $884,5 млн, из которых:

$673,7 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским Союзом;

$162,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$6,5 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;

$42,0 млн — уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $92,6 млн.

Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $224,3 млн.