По состоянию на 1 мая 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 399,5 млн. В апреле они снизились на 3,1% (по состоянию на 1 апреля составляли $43 762,7 млн). Об этом говорится в данных НБУ.
Международные резервы в апреле «похудели» до $42,4 млрд
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Почему «похудели» резервы
Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров.
В целом в апреле 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.
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- Операции Национального банка на валютном рынке Украины
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 295,4 млн и выкупил в резервы $30,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в апреле составила $2 264,5 млн, увеличившись по сравнению с мартом. Это связано с растущим спросом на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта.
- Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 649,7 млн. Из этой суммы:
- $1 603,1 млн — второй транш от Европейского союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility;
- $46,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $884,5 млн, из которых:
- $673,7 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским Союзом;
- $162,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $6,5 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
- $42,0 млн — уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $92,6 млн.
- Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)
В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $224,3 млн.
Комментарии - 4
плюсую.
Вообще непонятно зачем показывать этот «дутый «ЗВР ?
Зачем рассказывать сказки как , например, ЗВР был 20 млрд , а стал 40 млрд , если мы заняли 100 млрд , из них 20 млрд «переложили в карман» под именем «ЗВР «, а 80 млрд тупо прос.али , то бишь, простите , прокакали?
Зачем этот самообман. И ведь многие дебиловатые «ведутся «. Кричат — «Смотрите как все хорошо , как ЗВР растет,»