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7 мая 2024, 15:55 Читати українською

Международные резервы в апреле «похудели» до $42,4 млрд

По состоянию на 1 мая 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 399,5 млн. В апреле они снизились на 3,1% (по состоянию на 1 апреля составляли $43 762,7 млн). Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 1 мая 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 399,5 млн.
Фото:depositphotos

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Почему «похудели» резервы

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров.

В целом в апреле 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Читайте также: Международные резервы в марте рекордно выросли на 18%

  • Операции Национального банка на валютном рынке Украины

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 295,4 млн и выкупил в резервы $30,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в апреле составила $2 264,5 млн, увеличившись по сравнению с мартом. Это связано с растущим спросом на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта.

  • Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 649,7 млн. Из этой суммы:

  • $1 603,1 млн — второй транш от Европейского союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility;
  • $46,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $884,5 млн, из которых:

  • $673,7 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским Союзом;
  • $162,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $6,5 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
  • $42,0 млн — уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $92,6 млн.

  • Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $224,3 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Vadim531
Vadim531
7 мая 2024, 16:02
#
Чет я не врубился в марте было 38лярдо, затем в конце месяца получили 9 и 1.5 в апреле, пусть по 2 лярда потратили на курс, итого должно выходить 44.5млрд долларов куда положили 2.5 лярда вопрос?!!
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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
7 мая 2024, 16:14
#
Редактор трошки тормоз. Замість того щоб навісити на слово НБУ посилання на першоджерело вішає посилання на курс валют на цьому ж сайті :)
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+30
Kankakee
Kankakee
7 мая 2024, 16:39
#
Було б правильним доповнити статтю внутрішнім і зовнішнім боргом — тоді була зрозуміло де знаходиться економіка України зараз: що зовнішній борг скільки там 90% ВВП? А внутрішній борг більше ніж звр 🤷
+
0
Lolik1837
Lolik1837
7 мая 2024, 16:58
#
«Було б правильним доповнити статтю внутрішнім і зовнішнім боргом — тоді була зрозуміло де знаходиться економіка України зараз»

плюсую.


Вообще непонятно зачем показывать этот «дутый «ЗВР ?
Зачем рассказывать сказки как , например, ЗВР был 20 млрд , а стал 40 млрд , если мы заняли 100 млрд , из них 20 млрд «переложили в карман» под именем «ЗВР «, а 80 млрд тупо прос.али , то бишь, простите , прокакали?

Зачем этот самообман. И ведь многие дебиловатые «ведутся «. Кричат — «Смотрите как все хорошо , как ЗВР растет,»
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