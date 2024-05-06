Группа иностранных владельцев еврооблигаций планирует давить на Украину — СМИ

Киев могут заставить платить процент по непогашенным еврооблигациям уже с 2025 года. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что известно

По данным СМИ, на Украину планируют нажать на этот вопрос группы BlackRock BLK и Pimco (одни из крупнейших инвестиционных компаний в США).

Речь идет об инвесторах, владеющих примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины (ориентировочно на сумму 20 миллиардов долларов). Недавно эта группа сформировала комитет и наняла юристов из Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners PJT для ведения переговоров по уплате процентов.

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Главная цель: чтобы Киев, получивший около 60 миллиардов долларов помощи от США, возобновил выплаты в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

«Без соглашения Украина может объявить дефолт по окончании долговых каникул в августе, что запятнает ее репутацию среди инвесторов и усложнит возможность получения новых заимствований», — утверждает The Wall Street Journal.

Представители Международного валютного фонда и некоторые члены группы владельцев облигаций обсудили эту тему в апреле во время встречи в Вашингтоне. Тогда отмечалось, что общий объем списания долга с частного сектора может оказаться больше, чем сейчас показывают рынки облигаций, отмечает издание.

По данным AdvantageData, украинские облигации торгуются на уровне от 25 до 35 центов за доллар, что означает потери в 15 миллиардов долларов. СМИ напоминает, что когда владельцы облигаций согласились на «двухлетние долговые каникулы» в 2022 году, было мнение, что война может быстро закончиться.

Теперь обладатели облигаций надеются получить до 500 миллионов долларов США в виде ежегодных процентных платежей после того, как они согласятся на списание долга, утверждает WSJ.

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«Они дали понять, что могут согласиться на дальнейшее списание долга позже. Некоторые владельцы облигаций предложили использовать замороженные российские активы в Европе и Северной Америке для погашения части долга», — пишет издание.

Отмечается, что МВФ и еще несколько стран G-7 пока не поддерживают эту идею. В то же время они предполагают, что могут поддержать инвесторов, если те потребуют меньших процентных выплат от Украины в период до 2027 года — по ставкам ниже рыночных.

«Некоторые считают, что Украина не захочет восстанавливать нормальный график погашения долга до 2027 года… Если соглашение будет достигнуто, оно может быть финансово выгодным для инвесторов, купивших украинские облигации по выгодным ценам», — резюмирует WSJ.

Напомним

Как писал «Минфин», у властей осталось немного времени, чтобы договориться о реструктуризации долга по еврооблигациям и отсрочить выплату $4,5 млрд. В условиях тотального дефицита госбюджета и несвоевременного поступления внешней помощи вернуть этот долг нет возможности, о чем регулярно говорит руководство Нацбанка.

Эксперты же настоятельно рекомендуют договариваться об отсрочке погашения не только на $4,5 млрд, а обо всех платежах по бондам на $23,3 млрд.