Минфин - Курсы валют Украины

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6 мая 2024, 10:20 Читати українською

Группа иностранных владельцев еврооблигаций планирует давить на Украину — СМИ

Киев могут заставить платить процент по непогашенным еврооблигациям уже с 2025 года. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Киев могут заставить платить процент по непогашенным еврооблигациям уже с 2025 года.
Фото:depositphotos

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Что известно

По данным СМИ, на Украину планируют нажать на этот вопрос группы BlackRock BLK и Pimco (одни из крупнейших инвестиционных компаний в США).

Речь идет об инвесторах, владеющих примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины (ориентировочно на сумму 20 миллиардов долларов). Недавно эта группа сформировала комитет и наняла юристов из Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners PJT для ведения переговоров по уплате процентов.

Читайте: Владельцы украинских еврооблигаций избрали советников по реструктуризации долга

Главная цель: чтобы Киев, получивший около 60 миллиардов долларов помощи от США, возобновил выплаты в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

«Без соглашения Украина может объявить дефолт по окончании долговых каникул в августе, что запятнает ее репутацию среди инвесторов и усложнит возможность получения новых заимствований», — утверждает The Wall Street Journal.

Представители Международного валютного фонда и некоторые члены группы владельцев облигаций обсудили эту тему в апреле во время встречи в Вашингтоне. Тогда отмечалось, что общий объем списания долга с частного сектора может оказаться больше, чем сейчас показывают рынки облигаций, отмечает издание.

По данным AdvantageData, украинские облигации торгуются на уровне от 25 до 35 центов за доллар, что означает потери в 15 миллиардов долларов. СМИ напоминает, что когда владельцы облигаций согласились на «двухлетние долговые каникулы» в 2022 году, было мнение, что война может быстро закончиться.

Теперь обладатели облигаций надеются получить до 500 миллионов долларов США в виде ежегодных процентных платежей после того, как они согласятся на списание долга, утверждает WSJ.

Читайте: Реструктуризация евробондов: часть долга, вероятно, спишут

«Они дали понять, что могут согласиться на дальнейшее списание долга позже. Некоторые владельцы облигаций предложили использовать замороженные российские активы в Европе и Северной Америке для погашения части долга», — пишет издание.

Отмечается, что МВФ и еще несколько стран G-7 пока не поддерживают эту идею. В то же время они предполагают, что могут поддержать инвесторов, если те потребуют меньших процентных выплат от Украины в период до 2027 года — по ставкам ниже рыночных.

«Некоторые считают, что Украина не захочет восстанавливать нормальный график погашения долга до 2027 года… Если соглашение будет достигнуто, оно может быть финансово выгодным для инвесторов, купивших украинские облигации по выгодным ценам», — резюмирует WSJ.

Напомним

Как писал «Минфин», у властей осталось немного времени, чтобы договориться о реструктуризации долга по еврооблигациям и отсрочить выплату $4,5 млрд. В условиях тотального дефицита госбюджета и несвоевременного поступления внешней помощи вернуть этот долг нет возможности, о чем регулярно говорит руководство Нацбанка.

Эксперты же настоятельно рекомендуют договариваться об отсрочке погашения не только на $4,5 млрд, а обо всех платежах по бондам на $23,3 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+30
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 мая 2024, 10:58
#
Внутренний займ тоже подведут к реструктуризации? Или внутренний займ держится за счет внешнего? Кто проведет аналитику, как вся эта пирамида существует и каковы ее перспективы. По сути, инвестор должен учитывать в будущем реструктуризацию. Или все инвесторы надеются на репарации? В условиях капитализма заработок одного в любом случае за счет другого. Кто будет этим другим? И хватит ли этих других? Уже очевидно, что эти «другие» будут пополнениы из «своих», потому как активов «других» на всех не хватит.
+
+15
financialGenius
financialGenius
6 мая 2024, 11:06
#
Другие будут «ухилянти», которые не обновили данные и те кто в Украине и те кто не в Украине, даже выехавшие по законным причинам еще за долго до начала войны. Соответствующие законы уже я думаю обдумывают, но перед этим нужно было изменить закон о мобилизации. Первый шаг успешно все приняли. Теперь поверх этого конфискация и вуаля чудо — денег хватит)
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 мая 2024, 12:09
#
Вы переоцениваете богатство ухилянтов. На несколько порядков.
+
+15
bosyak
bosyak
6 мая 2024, 12:28
#
Внутрішній займ в гривні, не буде ніяких проблем його погасити, тільки це не має сенсу коли ставка постійно зменшується. Нові дешевші борги закривають дорожчі старі. Поки ставка знижується — це не піраміда.
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
6 мая 2024, 11:01
#
Пирамида долгов организованная подонками дорвавшимися до власти после майдана 2014-го. С них и должен быть спрос…
+
+28
financialGenius
financialGenius
6 мая 2024, 11:07
#
С 2019 думаю хотели написать … с 15 по 19 не столько давали нам
+
+15
bosyak
bosyak
6 мая 2024, 12:30
#
А до 2014 у «неподонков» не було запозичень? Чи може наведете приклад якоїсь країни де немає запозичень?
+
0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
6 мая 2024, 11:24
#
Дєфолтич
+
0
Rubi0
Rubi0
6 мая 2024, 12:55
#
Кредитором надоело ждать процентов по варрантам Яресько с 2015 года.
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