Главное за четверг: Украинские корпоративные облигации, штрафы для уклонистов и Ukraine Facility

До 28% годовых в гривне и 14% в долларах такую доходность сейчас можно получить по отдельным корпоративным облигациям. Безопасно ли сейчас инвестировать, где можно найти эти бумаги и как рынок переживает полномасштабную войну, рассказывает «Минфин».

Рада повысила штрафы для уклонистов

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. Который, в частности, в несколько раз повышает штрафы уклоняющимся.

Чем закончилась попытка грузинского TBC Bank Group зайти в Украину

В конце апреля украинские СМИ облетела новость о том, что крупнейший банк Грузии получил разрешение от Антимонопольного комитета по приобретению украинской платежной системы. Эту новость многие восприняли как факт выхода грузин на уже состоявшийся наш рынок. Однако реальность оказалась совсем другой.

Ukraine Facility: Послы стран-членов ЕС поддержали план

8 мая послы стран-членов Европейского Союза поддержали план для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой Европейской комиссии.

Впервые с начала войны иностранный инвестор подал в НБУ заявку о покупке акций украинского банка

Впервые с начала полномасштабного вторжения начал возобновляться интерес иностранных инвесторов к украинским банкам. 2024 Нацбанк зафиксировал первую такую заявку на приобретение существенного влияния со стороны инвестора из Нидерландов. Об этом в ответ на официальный запрос «Минфину» сообщили в Нацбанке.