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9 мая 2024, 12:16 Читати українською

Рада повысила штрафы для уклонистов

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 10379 об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Который, в частности, в несколько раз повышает штрафы для уклонистов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 10379 об ужесточении ответственности за военные правонарушения.
Фото: НБУ

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Фактически вводятся три режима — нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Соответственно, штрафы по ст. 210, касающиеся военного учета, составят:

  • в мирное время — от 3 400 до 5 100 грн;
  • в военное время (или повторное нарушение) — от 17 000 до 25 500 грн.

Согласно ст. 210−1, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

  • для граждан — от 5 100 до 8 500 грн;
  • для должностных и юридических лиц — от 17 000 до 34 000 грн.

За уклонение от мобилизации в военное время:

  • для граждан — от 17 000 до 25 500 грн;
  • для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 грн.

Новые штрафы вступят в силу на следующий день после обнародования закона, который должен подписать президент Украины.

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После этого за неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных будут назначаться минимальный штраф в 17 000 грн. А предприятия, которые игнорируют необходимость ведения военного учета работников, будут наказываться на сумму от 34 000 грн.

Важно уточнение. Положение ст. 210 и 210−1 не применяются, если ТЦК может получить персональные данные из электронных государственных реестров.

Штрафование заочно

Становятся возможными так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. Потому что теперь необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе.

ТЦК оформляет протокол о привлечении к административной ответственности, который направляется в суд. И уже суд решает вопрос о наложении штрафа. Причем при составлении протокола обязательно присутствие военнообязанного. Он должен ознакомиться со своими правами, подписать документ или отказаться от подписи.

Статья 258 КУоАП дополняется нормой о том, что протокол по ст. 210 и 210−1 не составляется, если нарушение совершено в особый период и если лицо не явилось в ТЦК без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по повестке.

При этом есть оговорка, что военнообязанный должен быть должным образом уведомлен о дате, времени и месте вызова. А еще подтверждение надлежащего вызова должно быть в ТЦК.

Таким образом, если лицо не обновило свои данные, не сообщило об изменении личных данных (семейное состояние, состояние здоровья и т. п.), не появилось за повесткой, то военкомат выносит постановление о штрафе без протокола. В то же время в ТЦК должны быть подтверждающие документы, какие именно в законопроекте не указаны.

Что еще изменит новый закон

Новый закон продлевает срок административного задержания. Согласно ст. 263 за нарушение правил военного учета и уклонения от мобилизации в период военного положения полиция может задержать сроком до трех часов для составления протокола.

А в случаях, необходимых для установления личности и/или уяснения обстоятельств нарушения — до трех суток.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации наступает, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил «боевую повестку», но не явился без уважительной причины.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 59

+
+432
bonv
bonv
9 мая 2024, 12:34
#
На українську владу чекають численні судові позови.
На жаль, у нашій країні закони не працюють. «Пакування» в бусики — це шлях у нікуди. Люди, які цим займаються, працюють проти нашої країни.
Сором. Демократична країна. Викрадення людей. Катування, побиття. Але ж по факту це викрадення людини, наче у якомусь Сомалі.
Таку країну 73% хотіли побачити? До останнього українця? Подякуйте З Е!
+
+54
BobKickass
BobKickass
9 мая 2024, 12:42
#
Подякуйте З Е!

Подякуєм, якщо країну збережем. А ні то й ні. Ситуація з людьми критична, москалі, при в рази більшиз втратах, закривають їх, Україна не може і не буде бавитись в демократію в цьому питанні. Йолоп той, хто цього не розуміє.

P. S. Половина з 73% головували не за зеленського, а проти порошенка, передавайте вітання пороху.
+
+168
bonv
bonv
9 мая 2024, 12:49
#
Ми взагалі маємо ввійти в Книгу рекордів Гіннеса, як народ, який обрав шоумена без оливи в голові своїм очільником і привів до влади весільних ведучих та поганих акторів.
Хоча справедливо нам було б присудити колективну премію Дарвіна.
Тут можна ще і про Польщу написати, і про тотальні крадіжки з бюджету, і про відсторонення від управління на багатьох рівнях фахових людей, і про безпощадний і безглуздий піар керівників держави.
Зоя Казанжи, журналістка.
+
+69
BobKickass
BobKickass
9 мая 2024, 13:01
#
1)Почитайте біографію того, кого цитуєте.
2) Повторю ще раз — проти пороха, до якого все вищеперечислене відноситься ще в більшій мірі.
+
+212
bonv
bonv
9 мая 2024, 13:02
#
Від безвізу до безпаспорту за 5 років.
Гарно зробили їх разом!!!
+
+39
BobKickass
BobKickass
9 мая 2024, 13:06
#
Навіщо ви маніпулюєте? Безвіз і зараз діє, а за те що ви не можете виїхати пишіть у кремль.
+
+174
bonv
bonv
9 мая 2024, 13:10
#
Яка може бути мобілізація коли нелох сказав/пообіцяв, що треба просто перестати стріляти і подивитися путіну в очі??? Тому його і вибрали на виборах.
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги.
На дворі 2024 рік. Ще минулого року всіх перемогли боневтік.
Якщо головний ідол і бог країни в свій час проігнорував чотири повістки, люди мають підстави вважати, що в праві робити так само… Нехай Квартал95 воює! Де краще???
+
+25
BobKickass
BobKickass
9 мая 2024, 13:13
#
треба просто перестати стріляти

А потім він став президентом, і зрозумів, що з ним — українцем, ніхто не буде розмовляти. Що путін чекає на переговори лише раком із змащеним задом на капітуляцію. Він зрозумів, але багато з тут коментуючих все ще не розуміють. =)
+
+216
bonv
bonv
9 мая 2024, 13:14
#
Все правильно сказав, зелена *** всіх розвів, а зараз встановив диктатуру і хоче правити вічно.
Поки зеленський при владі, шансів зберегти країну — 0!
+
+38
BobKickass
BobKickass
9 мая 2024, 13:18
#
Дурниці, ніяких виборів до закінчення війни не буде. Тобто ця влада це єдине що в нас є, яка б гівняна вона не була. А ситуація, де українці ненавидять власну владу більше ніж москалів вигідна, підігрівається й проплачується з кремля.
+
+161
bonv
bonv
9 мая 2024, 13:21
#
Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це стосується і президента, — Володимир Кличко.
Український боксер Володимир Кличко вважає, що воєнний стан не повинен заважати виборам президента держави, адже без них в Україні виникнуть такі ж умови, як і в росії.
Про це він сказав в інтерв'ю focus online. «Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану — все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія», — заявив спортсмен. За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: «Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у росії». Боксер вважає, що найголовніше — це дати змогу проголосувати військовим, які на передовій захищають Україну.
***
«Захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно»: Зеленський — про вибори путіна.
«Зеленський захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно».
+
+15
BobKickass
BobKickass
9 мая 2024, 13:27
#
Як же ми жили без експертної думки Володимира Кличка…
Може ще Віталія зацитуєте? =)
+
+90
bonv
bonv
9 мая 2024, 13:36
#
Чому звільнили Залужного: Зеленський дав різку відповідь.
«Чому я когось змінюю — це наш внутрішній момент», — відповів президент.
Аналітики видання Financial Times звернули увагу на напруженість між Зеленським і Залужним. У статті зауважили, що у цих суперечностях є політичне підґрунтя після того, як останні закриті опитування показали, що головком ЗСУ може скласти конкуренцію чинному президентові на майбутніх виборах. Залужний користується найбільшою довірою в Україні з рейтингом трохи більше 90%.
Прочитав таку цікаву думку: «зе-влада» робить те, що повинна зробити розпочинаючи з 2019 року, тобто знищувати Україну на користь московії, прикриваючись патріотичними гаслами та гучними заявами…
+
0
BobKickass
BobKickass
9 мая 2024, 14:00
#
Аналітики нехай і далі аналізують, а нам тут війну вести. Коли закінчиться війна, якщо при цьому Україна буде існувати, у зеленського не має шансів виграти вибори. Програє як Черчіль в 1945. Думаєте він того не розуміє? Думаєте він так само як порох живе ілюзіями другого терміну? =)
+
+20
bonv
bonv
9 мая 2024, 14:17
#
Так по приколу вибрали нелоха з непрофанами щоб не стало ще гірше. Для чого армію модернізувати та гроші в ЗСУ вкладати якщо є важливіші справи — Велике ЗЕ-Крадівництво.
Результати чергового опитування соціологічної групи «Рейтинг» виявились шоком для зе-влади. Згідно з ним, число українців, які схвалюють діяльність президента, різко упало.
Якщо торік у вересні таких було 42 відсотки, то у лютому 2024-го — залишилося лише 22 відсотки. Можна лише уявити собі настрій рейтингозалежного Володимира Олександровича, коли йому на стіл лягли папірці з такою циферією.
А третина українців категорично не сприймають того, що робить живе уособлення справедливого вчителя Голобородька зі серіалу «Слуга народу».
Я цілком усвідомлюю, що ці цифри, — лише верхівка айсберга суспільних настроїв.
21 травня 2024 року кінець каденції 6-го.
+
0
BobKickass
BobKickass
9 мая 2024, 15:06
#
Вибори будуть після закінчення війни. Із задоволенням послухаю соціологію, якщо скажете коли закінчиться війна! До того це все до ср.ки. Я буду аплодувати стоячи, якщо в момент такого жаданого розпаду рф рейтинг зеленського буде нульовим.
+
+343
EvilReptiloid
EvilReptiloid
9 мая 2024, 13:03
#
І який же план у нашого Великого Вождя? Контрнаступ у 25-му? А потім контрнаступ у 27-му? А потім контрнаступ у 30-му? І перед кожним контрнаступом нова хвиля бусифікації, аж поки бусифікують жінок, дітей, котів, собак і морських свинок? Всіх, крім чинуш, сіловиків, олігархічного бізнесу та друзів і родичів вище зазначених.
Здається мені, що вся ця двіжуха лише заради збереження військового стану, який відстрочує вибори і продовжує необмежену владу Великого Вождя. Бо в іншому разі, маючи зараз на руках значний об'єм американської зброї, можна починати переговори з Рашкою з відносно сильної позиції.
Крим і Донбас ми вже не повернемо, це очевидно після півторарічного стояння фронту на місці, але принаймі можна добитись на переговорах прийнятних результатів. Бо якщо воювати до безкінечності, то колись наші союзники таки не дадуть нам зброї або закінчаться бусифіковані, або буде бунт. А москалі скористаються цим і отримають всю країну. Великий же Вождь просто розведе руками і здрисне десь в Ізраїль, прихопивши з собою державну казну. Благо і у Вождя і у всього правлячого класу на Заході заготовлені запасні аеродроми.
+
+7
Roofil
Roofil
9 мая 2024, 14:17
#
Голосували проти Пороха…
+
+43
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
9 мая 2024, 15:13
#
…і тепер рахунки прийшли…
+
0
KValera
KValera
9 мая 2024, 15:45
#
BobKickass. В бюллетене для голосования была строчка против Порошенко?
+
+258
Sikoka
Sikoka
9 мая 2024, 12:39
#
Ухилянт нелох подпишет закон про борьбу с ухилянтами , теперь вы видели все
+
+54
Bookseller
Bookseller
9 мая 2024, 12:40
#
Есть такой важный закон, где сказано, что если новый закон влияет на бюджет (а новый закон о штрафах влияет на бюджет) то он вступает в силу только с 1 января 2025 года. Так что оспорить такие штрафы в этом году будет просто.
+
+9
innapcholko
innapcholko
9 мая 2024, 12:49
#
Пока ты оспариваешь решение — твои счета блокирует исполнительная служба!
+
+52
Bookseller
Bookseller
9 мая 2024, 12:51
#
А ты не используй укрбанки, я не использую. У меня только зарубежные карты и биткоин.
+
+13
Sinteo
Sinteo
9 мая 2024, 14:28
#
Да что ты говоришь. Так вот просто онлайн в зарубежном банке открыть счет и закидывать туда деньги с зарплаты?
+
0
KValera
KValera
9 мая 2024, 15:48
#
Bookseller. За хлеб рассчитываешься биткоином?
+
+260
HooToo
HooToo
9 мая 2024, 12:48
#
Микола «ухилянт», але Микола донатив, платить не малі податки і «невтік». Тепер Микола буде збирати гроші щоб заплатити свій штраф. Все одно ці гроші підуть на армію, правда ж?
+
+15
Три літри
Три літри
9 мая 2024, 14:51
#
Микола оновлює свої дані і не платить ніяких штрафів
+
0
KValera
KValera
9 мая 2024, 15:49
#
Три літри. А потім іде штурмувати посадку
+
+109
bonv
bonv
9 мая 2024, 12:50
#
Зеленський чотири рази «відкосив» від армії — Міноборони.
Кандидат у Президенти шоумен Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, надіслані йому під час мобілізації 2014 -2015 років.
Про це повідомляє Міністерство оборони України у відповідь на запит народних депутатів Бригинця, Мамчура, Чорновол та Бондаря.
Зокрема, у документі йдеться, що громадянин Зеленський Володимир Олександрович є придатним для військової служби, але службу у ЗСУ не проходив.
«Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В. О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015
«Громадянин Зеленський В. О. до військового комісаріату за викликом не прибував».
Нагадаємо, що 12 квітня народний депутат Тетяна Чорновол заявила, що звернеться до Міноборони, аби там спростували чи підтвердили інформацію, чи ухилявся Зеленський від мобілізації у 2014 році.
У штабі Зеленського відмовились коментувати це звернення.
Дуже *стремний* товарісЩ.
+
+189
Vlad98
Vlad98
9 мая 2024, 13:21
#
Навряд чи могилізація ботанів і бухгалтерів сильно допоможе на фронті. Думаю, навіть не окупляться витрати на їх навчання і обмундирування. Та й взагалі, як 100 чоловік без зброї можуть перемогти 700 чоловік зі зброєю? Навіть якщо партнери їм продадуть в кредит якись старий металобрухт? Думаю, в результаті закону основним наслідком буде те, що частина бізнесу перейде у тінь.
+
+69
Mini Mi
Mini Mi
9 мая 2024, 13:22
#
Ну что ж тут сказать, после 26 года видать придется окончательно перестать держать любые деньги на укр. картах.
+
+29
Игорь УА
Игорь УА
9 мая 2024, 13:32
#
Ті хто зараз розпереживався за штрафи, невде ви думаєте що при русні ви зможете нормально жити?
Ви думаєте лише прапори зміняться? Не вгадали, ви втратите все: майно, волю, честь дружини, багато хто своє життя…
Альтернативи немає, інакше русня вас «научит Родину любить» по-справжньому.
Переживати що минуле життя скінчилося треба було 24.02.2022 р., а не зараз.
+
+130
Dmitrik7
Dmitrik7
9 мая 2024, 13:39
#
Так это, тут та же перпсективка, не?
+
+136
EvilReptiloid
EvilReptiloid
9 мая 2024, 13:55
#
А чого взагалі питання ставиться таким чином — або чорне або біле? Або перемога або окупація? Між цими крайнощами здається є купа можливих напівтонів та компромісних варіантів.
І взагалі, чи можна це назвати перемогою, якщо кордони 1991 року будуть досягнуті через 10 років але на фронті поляже 5−6 мільйонів чоловіків? Навіть якщо після цього Рашка розвалиться, України теж не буде.
І кому це вигідно? Кому дістануться спорожнілі території? Бо ситуація вкрай подібна до Другої Світової. Тоді теж полягли мільйони наших, а справжніми переможцями виявились Москва і англосакси, які в Ялті поділили світ. Україна не отримала нічого, крім продовження совкового рабства ще на десятки років.
+
+85
Бедный папа
Бедный папа
9 мая 2024, 13:59
#
Две лопаты выдать гражданину `Игорь УА` вне очереди.
+
0
Riojas
Riojas
9 мая 2024, 14:27
#
Ну так значит двигать отсюда надо. Тут и без бурятов уже все это на подходе…
+
0
zerotoler
zerotoler
9 мая 2024, 14:32
#
З якого напрямку пишешь?
+
0
KValera
KValera
9 мая 2024, 15:50
#
Игорь У А Минуле життя скінчилося після виборів 2019 року
+
+143
Dafxf4300
Dafxf4300
9 мая 2024, 13:38
#
Я вибачаюсь, це вже шашлики чи ще ні?
+
+22
youknow
youknow
9 мая 2024, 13:48
#
Таке......, все одне русня розвалиться та здрисне гнити на свої болота. у них ВЖЕ скорочення фінансування ЖКГ на 22,7% в цьому кварталі (в порівнянні з 2023 роком), виплати тим кого підтопило на росії — отримало лише 10% заявітелей-підтопленців по 10т. «рупій» (це половина оголошеної путлером суми) здихають паскуди, природа допомогає, потім від хвороб та голоду верещати почнуть...«денег нет но вы держитесь»©(ручне скажене ведмедя).
допомога від наших закордонних партнерів у вигліді зброї, збереже життя нашим військовим.
мобілізація нікуди не зникала, просто продовжується. ці оновлення-нововведення оновлять данні чоловіків, відправлять частину військових з тцк, тероборони, військових частин на фронт, та на їх місце прийдуть мобілізовані.
але корупція в Україні, будь куди з початком війни, нажаль не зникла. тому можливий гвалт
+
+7
bonv
bonv
9 мая 2024, 13:50
#
При Порошенко кордони були відкриті. Можна було пити каву у Відні. Від кави в Криму до кордонів 1991 року…
Так, таке буває коли людина *** і не на своєму місці.
Як реготати на концертах Кварталу та голосувати за Зеленського — так 13,5 млн веселих громадян. А як підтримувати переможну, військову ходу величного лідера Криворіжжя та світу — так нема охочих. Пам’ятаю як героїчно Зеленський воював в АТО з 2014−2019 роках. Вороги з КВН знали цього Квартального супермена, складали легенди про його героїзм та незламність.
Хтось вже охрестив законом про могилізацію.
+
0
youknow
youknow
9 мая 2024, 14:00
#
При П.Порошенко, дякуючи Богу, не було повномаштабної війни. але від Порошенко це не залежило
+
+7
bonv
bonv
9 мая 2024, 14:01
#
Війна у нас з 2014 року.
+
0
youknow
youknow
9 мая 2024, 14:06
#
Війна в (з)2014 та в 2022 роках це різні маштаби. не вірю що ви не помітили
+
0
bonv
bonv
9 мая 2024, 14:19
#
Просто перестати стріляти — тому його і вибрали. А тепер про різні війни? Одна війна!
Ми взагалі маємо ввійти в Книгу рекордів Гіннеса, як народ, який обрав шоумена без оливи в голові своїм очільником і привів до влади весільних ведучих та поганих акторів.
Хоча справедливо нам було б присудити колективну премію Дарвіна.
Нелох на шашлички.
+
+15
youknow
youknow
9 мая 2024, 15:20
#
Мова не за кількість війн bonv)))
ваші невподобання «не лоха» перед порошенко не дає виправдання повномаштабної війни та вовці путіну.
значит по вашому не  *** порошенко мав домовленності з путіним на тиху експансію України, а другий вова не  *** пішов не по правилах, порушив домовленності між вовою п та петром п… продовжуйте bonv ♪♫
+
0
bonv
bonv
9 мая 2024, 15:48
#
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
Нелох сказав/пообіцяв, що треба просто перестати стріляти і подивитися путіну в очі??? Тому його і вибрали на виборах.
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги.
На дворі 2024 рік. Ще минулого року всіх перемогли боневтік.
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
9 мая 2024, 14:03
#
Янелох
+
+15
Sahsa561
Sahsa561
9 мая 2024, 14:44
#
Як на мене це складні і не популярні рішення, вони точно не ідеальні, але я не бачу що треба робити в данному випадку і прочитавши тут половину коментів побачив тільки розмазування соплів і пару ботів. Конструктива в комменатх нема.
Я теж не можу запропонувати ніякого толкового рішення, тому погоджуюсь з тим, що зараз пропонує влада, тому що дякуючи в першу чергу Зеленському країна досі існує і нам досі допомогають, що саме необхідне наразі для виживання.
+
+45
EvilReptiloid
EvilReptiloid
9 мая 2024, 15:11
#
Дякуючи в першу чергу ЗСУ країна досі існує і нам досі допомогають, що саме необхідне наразі для виживання.
А Зєлєнь тільки проблеми створює своєю нечесністю, лицемірством та бездарним управлінням.
+
0
zerotoler
zerotoler
9 мая 2024, 14:51
#
Та зменшила застави для корупціонерів
+
0
Три літри
Три літри
9 мая 2024, 14:56
#
Ні, не зменшила
+
0
zerotoler
zerotoler
9 мая 2024, 15:03
#
Микитасю передавай привіт
+
0
Три літри
Три літри
9 мая 2024, 15:12
#
Нагадай коли Верховна рада розглядала питання застави Микитася
+
+47
SamBB
SamBB
9 мая 2024, 14:54
#
Прикольно… все своє життя справно платив податки на утримання всіх цих чинуш, поліцейських та силовиків, які б забезпечували спокій, правосуддя, справедливість та захист кордонів в країні, а тут виявляється що вони то утримувались лише для того щоби при першому шухері звалити в буковельський котел та, згодом, для пакування простолюдинів в бусікі незламності. І при тому всі заброньовані силовики та чинуші з марафону торочуть що демократія не на часі і конституція на паузі бо інакше не переможемо…
+
0
innapcholko
innapcholko
9 мая 2024, 14:55
#
Чувак хорошо по полкам раставил:

https://www.youtube.com/watch?v=y6eqGry4i6M
+
0
Ranet
Ranet
9 мая 2024, 15:09
#
Военное положение — это особый правовой режим в МИРНОЕ время! Зачем вводить военное положение, да еще и продлевать его каждые три месяца в военное время?
Кто-то объявил войну, чтобы настало военное время? Ориентируйтесь на МВФ, тот не кредитует страны в состоянии войны.
А штраф в €200 еще нужно уметь наложить.
+
0
JWT
JWT
9 мая 2024, 15:48
#
Ох як тут гаряче поливають брудом президента і мріють про іншого, партія якого б точно-точно такі закони не підтримала і голосувала б проти… Ось тільки якщо перейти по посиланню на оригінальну статтю та подивитись на фото з голосування то можна побачити що проти… НУЛЬ. На цьому популізм про хороших синіх та поганих зелених можна закінчувати.
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