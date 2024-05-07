В ЕС договорились направить 90% доходов с активов рф на оружие для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о достижении в ЕС консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Латвию.

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Что известно

«Впрочем, у нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов. Это значительная сумма, которая составляет насколько миллиардов в год. И там мы достигли договоренности, которая как раз финализируется, о том, что около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины — и также без обязательства закупать оружие только в Европе», — заявил Шольц.

Канцлер снова заверил, что Германия намерена оказывать Киеву поддержку так долго, сколько потребуется, «и в большом объеме».

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