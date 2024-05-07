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7 мая 2024, 10:20 Читати українською

В ЕС договорились направить 90% доходов с активов рф на оружие для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о достижении в ЕС консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Латвию.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о достижении в ЕС консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Киева.

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Что известно

«Впрочем, у нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов. Это значительная сумма, которая составляет насколько миллиардов в год. И там мы достигли договоренности, которая как раз финализируется, о том, что около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины — и также без обязательства закупать оружие только в Европе», — заявил Шольц.

Канцлер снова заверил, что Германия намерена оказывать Киеву поддержку так долго, сколько потребуется, «и в большом объеме».

Читайте: В ЕС предлагают направить замороженные активы россии на производство оружия в Украине

Глава дипслужбы Е С Жозеп Боррель в марте сообщил, что передал странам ЕС предложение использовать 90% доходов от активов россии на закупки оружия и снарядов для Украины, а 10% передать в бюджет ЕС, чтобы впоследствии инвестировать в военную промышленность на Украине. Этот план обсуждался на саммитах ЕС в марте и апреле, но окончательное решение еще не принято.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
7 мая 2024, 11:30
#
Але остаточного рішення ще не ухвалено. Пшик або дупель-пусто.
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