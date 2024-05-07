Облигации NovaPay получили высокий кредитный рейтинг — uaAA

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» присвоило кредитный рейтинг uaAA корпоративным облигациям NovaPay. Это один из самых высоких показателей среди украинских небанковских финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении компании.

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Самый высокий рейтинг

Кредитный рейтинг наивысшего уровня предоставлен облигациям серии D, E и F. Их можно приобрести сроком от 1 до 12 месяцев, а ставка доходности будет зависеть от срока и достигать 17%.

«Согласно методологии агентства, рейтинг uaAA означает, что заемщик и его долговые инструменты характеризуются очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими участниками рынка, — комментирует Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay. — Для нас важно, чтобы наши клиенты, кроме уверенности в репутации бизнеса, дополнительно имели подтверждение финансовой устойчивости компании от профильного рейтингового агентства».

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Напомним

В прошлом году NovaPay зарегистрировал три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. Они также имеют кредитный рейтинг uaAA. В 2024 году компания выпустила еще три выпуска таких ценных бумаг — серий D, E и F.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, направлены на развитие бизнеса NovaPay и ее эффективно работающих кредитных продуктов.

«Минфин» писал, что в декабре 2023 года компания NovaPay запустила мобильное приложение и начала выпускать платежные карты.

В конце апреля 2023 года NovaPay получила расширенную лицензию НБУ, позволяющую предоставлять новые услуги физическим лицам и бизнесу.