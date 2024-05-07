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7 мая 2024, 12:18 Читати українською

Облигации NovaPay получили высокий кредитный рейтинг — uaAA

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» присвоило кредитный рейтинг uaAA корпоративным облигациям NovaPay. Это один из самых высоких показателей среди украинских небанковских финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении компании.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» присвоило кредитный рейтинг uaAA корпоративным облигациям NovaPay.

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Самый высокий рейтинг

Кредитный рейтинг наивысшего уровня предоставлен облигациям серии D, E и F. Их можно приобрести сроком от 1 до 12 месяцев, а ставка доходности будет зависеть от срока и достигать 17%.

«Согласно методологии агентства, рейтинг uaAA означает, что заемщик и его долговые инструменты характеризуются очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими участниками рынка, — комментирует Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay. — Для нас важно, чтобы наши клиенты, кроме уверенности в репутации бизнеса, дополнительно имели подтверждение финансовой устойчивости компании от профильного рейтингового агентства».

Читайте: Как приобрести облигации NovaPay через мобильное приложение (инструкция)

Напомним

В прошлом году NovaPay зарегистрировал три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. Они также имеют кредитный рейтинг uaAA. В 2024 году компания выпустила еще три выпуска таких ценных бумаг — серий D, E и F.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, направлены на развитие бизнеса NovaPay и ее эффективно работающих кредитных продуктов.

«Минфин» писал, что в декабре 2023 года компания NovaPay запустила мобильное приложение и начала выпускать платежные карты.

В конце апреля 2023 года NovaPay получила расширенную лицензию НБУ, позволяющую предоставлять новые услуги физическим лицам и бизнесу.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
torn
torn
7 мая 2024, 13:27
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
veritas69
veritas69
7 мая 2024, 13:50
#
А який рейтинг у Рейтинговій агенції «Стандарт-Рейтинг»? І хто їм його надав?
+
+45
veritas69
veritas69
7 мая 2024, 13:52
#
Там цього. потужному рейтинговому агенству хостинг не продовжили. Мінфін не позортеся з такими «новинами»
+
+15
KlaviK
KlaviK
7 мая 2024, 14:47
#
Контора дійсно цікава) Єдиний податок 3 групи по ставці 5%, кількість працівників — 2. А у керівника ще припинений ФОП у Чернівцях з кведом: 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами. Людина до успіху йде: з овочів на ринку до присвоєння кредитних рейтингів)))
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 мая 2024, 14:39
#
Це та НоваПошта, яка не має власного автопарку, а всі відділення на ФОПах? В випадку шухера, нема чого арештовувати.
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