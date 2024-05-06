Наличный курс доллара за месяц вырос на 1,8%, что является почти рекордом с 2022 года

Наличный курс доллара за месяц вырос еще на 70 копеек или на 1,8% до 39,64 гривны, что почти рекорд с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Больший рост был зафиксирован только в январе — 1,9%. А в мае 2022 года рост составил 12,2%.

За месяц официальный курс неоднократно обновлял исторические максимумы. Рекорд был 22 апреля — 39,78 грн/доллар, после чего курс немного снизился. В итоге за месяц курс вырос с 39,22 до 39,66 грн/доллар. В конце апреля он поднялся выше 40 грн/доллар, однако впоследствии немного упал.